Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇧🇾 Скандал с Тихановской ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Святослав Вакарчук выступил на Чернобыльской АЭС

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 мая, 11:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выступил для работников Чернобыльской атомной электростанции и вспомнил о военных в "Азовстали"
Святослав Вакарчук спел для сотрудников ЧАЭС
Святослав Вакарчук спел для сотрудников ЧАЭС / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Поддерживая украинский народ и армию, Святослав Вакарчук посетил десятки городов Украины. А клип, снятый на развалинах Харькова, увидели на Венецианской биеннале-2022.

На этот раз фронтмен группы "Океан Ельзи" посетил Чернобыльскую атомную электростанцию, где исполнил свои хиты для работников.

Реклама

Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции. Невероятные работники – смелые и преданные своему делу люди. Все буде добре! – написал Вакарчук в своем Facebook.

На ЧАЭС Вакарчук посетил несколько рабочих объектов, а также пообщался с персоналом станции. Сегодня сотрудники станции продолжают обеспечивать безопасность для всей Европы, даже несмотря на вторжение российских оккупантов.

Реклама

Кроме того, музыкант акцентировал внимание на том, что это место имеет огромное значение не только для Украины, но и для всего мира. Ведь Чернобыльская авария 1986 года стала самой крупной катастрофой за всю историю атомно энергетики.

Вакарчук призвал мир обратить внимание на то, что сегодня происходит на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Другая трагедия происходит прямо сейчас в Мариуполе. Люди там, включая солдат и гражданских, обессилены русской армией, в совершенно непригодных условиях. Мы должны помочь им выбирайся оттуда, – заявил лидер "Океан Ельзи".

Ранее Святослав Вакарчук восхитился Колей Сергой.

Реклама

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Insta News
Ричард Гир - с нами!
Актер продает свой Jaguar

Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять