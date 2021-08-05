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Сын Чапкиса поделился трогательным фото с супругой в честь годовщины свадьбы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
5 августа, 14:38
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Сын знаменитого хореографа, который живет в США, разместил серию фото, на которых он позирует вместе с с супругой Эмбер
Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают девятую годовщину свадьбы
Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают девятую годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Сегодня в семьей сына Григория Чапкиса Грега праздник. Сын знаменитого хореографа и его супруга Эмбер отмечают девятую годовщину свадьбы. В честь такого дня Грег поделился трогательными фото с супругой.

С годовщиной, любимая. Я самый счастливый мужчина на свете! – подписал он снимки в Instagram.

Сын Григория Чапкиса трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
Сын Григория Чапкиса трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают 5 августа годовщину свадьбы
Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают 5 августа годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис опубликовал фото с супругой Эмбер
Грег Чапкис опубликовал фото с супругой Эмбер / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис поделился совместными фото с супругой Эмбер
Грег Чапкис поделился совместными фото с супругой Эмбер / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают годовщину свадьбы
Грег Чапкис и его супруга Эмбер отмечают годовщину свадьбы / Фото: instagram.com/gregchapkis

Грег Чапкис показал супругу
Грег Чапкис показал супругу / Фото: instagram.com/gregchapkis

Добавил Грег Чапкис и фото супруги с их детьми 12-летний Николаем и пятилетним Максимом.

Сын Григория Чапкиса показал свою семью
Сын Григория Чапкиса показал свою семью / Фото: instagram.com/gregchapkis

С женой Эмбер они вместе уже 21 год, а в браке 9 лет. Эмбер вместе с Грегом занимается развитием школы Chapkis Dance. Сын Чапкиса считается одним из лучших хип-хоп танцоров. У Грега двое сыновей, которые тоже увлекаются хип-хопом. Ранее сын Григория Чапкиса пообещал продолжить дело отца.

Какие таланты у детей звезд – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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