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Сын Ефросининой будет учиться в той же школе, что и дети Зеленского (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
1 сентября, 10:10
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Младший сын популярной телеведущей будет получать образование в Новопечерской школе
Сын Маши Ефросининой пошел в первый класс
Сын Маши Ефросининой пошел в первый класс / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Праздники в семье Маши Ефросининой продолжаются. Вчера телеведущая отмечала годовщину свадьбы с Тимуром Хромаевым, а сегодня она вместе с супругом отвели сына в первый класс. Маша Ефросинина попала в поле зрения журналиста "Сегодня".

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Саша будет учиться в элитной Новопечерской школе. Она открылась в 2014 году и расположена на территории ЖК "Новопечерские Липки".

Сына Маши Ефросининой будет учиться в Новопечерской школе
Сына Маши Ефросининой будет учиться в Новопечерской школе / Фото: Сегодня

Стоимость обучения в первом и во втором классе достигает 12 850 долларов в год.

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Также в этой школе грызут гранит науки дети Владимира Зеленского, Александра Усика.

В школе изучают английский, немецкий, китайский, французский и испанский – преподавание ведется носителями языка.

Ранее у себя в Instagram Маша признавалась, что очень переживает, как пройдет адаптация сына к школьной жизни.

Напомним, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев воспитывают двоих детей – 17-летнюю Нану и 7-летнего Сашу. Дочь телеведущей сейчас учится в Канаде.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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