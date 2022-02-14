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Сын Егора Крутоголова из "Дизель шоу" серьезно пострадал после ДТП

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 18:56
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Несколько часов назад появилась информация о том, что сын известного шоумена после серьезной аварии попал в больницу
Егор Крутоголов с детьми
Егор Крутоголов с детьми / Фото: instagram.com/dizelmano

Появилась экстренная информация о состоянии здоровья известного украинского шоумена. Несколько часов назад Егор Крутоголов с супругой сообщили о том, что их старший сын Лев попал в серьезную аварию и после полученных травм был доставлен в больницу.

Сын Егора Крутоголова
Сын Егора Крутоголова / Фото: instagram.com/dizelmano

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Вынужден сообщить, что Лев попал в аварию во время субботних отборочных гонок #WSK на трассе SouthGarda в Италии. Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся. Дежурная бригада скорой помощи доставила его сначала в ближайшую клинику, а потом на вертолете перевезли в большую больницу в Брешии. Его состояние стабильно, температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Двое суток он провел в палате интенсивной терапии, ему проводят все необходимые процедуры и исследования, за что мы благодарны клинике Spedali Civili di Brescia за их работу и усилия.

По словам артиста, Льва переводят в обычную палату, что в такой ситуации является хорошим знаком, поэтому Крутоголов сейчас уже может поделиться с публикой информацией о состоянии сына.

Больше всего нервов досталось моей жене, Кате, которая была и продолжает быть с ним там. Двое суток на кресле - это лишь цветочки по сравнению с тем, что ей пришлось пережить там. Я передаю тебе, моя пожизненная Валентинка, поздравления с днем всех влюбленных! Я влюблен в самую сильную женщину в мире!

Лев Крутоголов активно участвует в гонках
Лев Крутоголов активно участвует в гонках / Фото: Инстаграм Льва Крутоголова

Знаменитый отец желает сыну пройти это непростое испытание, чтобы стать еще сильнее и радовать всех своими успехами.

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Ну что ж, вот так, все бывает в первый раз: первый переворот, первая больница, первая капельница, первый вертолет и первые мысли о том, что все мы уязвимы и небессмертны. Желаю своему сыну пройти это испытание и стать сильнее, чтобы вернуться и идти дальше! Lev Krutogolov передаёт всем привет и вы ему передайте))

Присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления!

Отметим, что Лев Крутоголов – старший сын Егора и Екатерины Крутоголовых. Он появился на свет в 2010 году. В 2017 году Лев стал чемпионом Украины по картингу.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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