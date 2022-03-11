Сын и внук Ротару заплатили по 2 000 тысячи долларов, чтобы сбежать из Украины в Молдову

На днях Анатолия и Руслана Евдокименко задержали на украино-молдавской границе

Стали известны подробности побега сына и внука Софии Ротару из Украины / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Сын и внук Софии Ротару и еще шесть мужчин пытались незаконно пересечь украино-молдавскую границу на лодке. Гражданин Молдовы помогал украинцам призывного возраста сбежать из Украины. Как сообщается на сайте Винницкой областной прокуратуры, судом удовлетворено ходатайство против 25-летнего гражданина Молдовы.

Известно, что Анатолий и Руслан Евдокименко, а также другие шесть украинцев призывного возраста заплатили мужчине по 2 000 тысячи долларов каждый, чтобы пересечь границу.

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Подозреваемый был осведомлен о способах и порядке осуществления охраны государственной границы представителями служб охраны Украины и Республики Молдовы, места дислокаций их мобильных подразделений и расположение пограничных нарядов. Согласовав время и место незаконной переправки граждан Украины, он вечером 07.03.2022 на надувной лодке через реку Днестр добрался до береговой линии территории Украины рядом с пунктом пропуска "Могилев-Подольский – Отач", где его ожидали 8 граждан Украины призывного возраста.

Анатолий и Руслан Евдокименко / Фото: скриншот

Отмечается, план беглецов был быстро разоблачен, поэтому на украинском берегу их сразу арестовали работники пограничного отряда.

Ранее мы рассказывали, чем сейчас занимается внук Софии Ротару.

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