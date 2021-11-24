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Син Потапа и Горовой рассказал, как его наказывают родители

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 16:13
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13-летний Андрей Потапенко рассказал, что может поговорить с мамой на откровенные темы, но иногда он "получает" за свои проступки
Сын Ирины Горовой поделился, какие "запрещенные" темы общества не боится поднимать с мамой.
Сын Ирины Горовой поделился, какие "запрещенные" темы общества не боится поднимать с мамой. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina, Скриншот из YouTube

Сын Ирины Горовой и солиста группы MOZGI Потапа поделился, что звездная мама может накричать и наругать если что-то натворил. Впрочем, он не боится все ей рассказывать.

Кстати, недавно Настя Каменских призналась, как ласково называет Потапа.

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Также Андрей добавил, что Горовая может у него что-нибудь забрать в качестве наказания. Так, как-то она забрала у него смартфон на месяц и дала старенький кнопочный телефон Nokia.

Я могу получить звездюлей и от мамы, и от папы, – отметил мальчик в интервью Маши Ефросининой.

Ирина Горовая, Потап и их сын Андрей
Ирина Горовая, Потап и их сын Андрей / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Несмотря на наказание, Андрей все же может похвастаться доверительными отношениями с мамой. Сын Потапа обсуждает с Горовой все, в том числе и секс.

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По словам мальчика, его мама – очень современный человек, с которым можно поговорить, не боясь ее.

Ирина Горовая с сыном Андреем.
Ирина Горовая с сыном Андреем. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, Ирина Горовая является соучредителем медиакомпании MOZGI Entertainment. Недавно она вошла в список украинского Forbes в топ-30 успешных женщин Украины.

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Я действительно очень многим с ней делюсь. Мама не такая, как вы себе представляете. Она более современная, чем другие. По рассказам моих друзей, во многих семьях нет свободы слова. Не могут сказать о каких-то своих половых проблемах, потому что стесняются. Но с моей мамой можно поделиться чем угодно. Потому что она поймет и всегда поддержит в любой ситуации, – прокомментировал Андрей.

Андрей Потапенко считает свою маму современной.
Андрей Потапенко считает свою маму современной. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Кроме того, сын Потапа вспомнил случай, когда он получил в школе сразу три двойки. Тогда он не постеснялся об этом рассказать Ирине, чтобы она помогла ему решить эту ситуацию.

Рассказал мальчик и о возможной сольной карьере. Он отметил, что не хочет, чтобы его мама или папа были потенциальными продюсерами, потому что он "всегда мечтал работать сам".

Что касается возможного унаследования империи МOZGI Entertainment, то мальчик категорически это отрицает. Он уверен, что не сможет так работать, как его мама. По словам Андрея, "не каждый может выстоять в столь тяжелой работе".

Смотрите интервью Ирины Горовой и ее сына Андрея для Маши Ефросининой:

Кратко о разводе Горовой и Потапа

Ирина Горовая и Алексей Потапенко состояли в браке 13 лет. В 2014-м они разошлись, хотя об этом стало известно только два года спустя. Их совместному сыну Андрею исполнилось 13 лет. Также у Ирины есть дочь от первого брака – Наталья.

Потап, Наталья, Андрей (сын Ирины и Потапа), Ирина Горовая
Потап, Наталья, Андрей (сын Ирины и Потапа), Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Певец и его экс-жена сохранили дружеские теплые отношения. Интересно, что Ирина даже приходила на свадьбу Алексея Потапенко с Настей Каменских, которая состоялась в 2019 году.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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