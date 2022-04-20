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Сын Повалий сидит в Испании и ищет работу в Украине: "Киевляне, как вы там? Движ есть какой-то?"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 18:28
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Денис Повалий говорит, что пока не может вернуться на родину, поэтому готов работать дистанционно
Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей / Фото: instagram.com/denis.povaliy

На момент полномасштабного вторжения России в Украину Таисия и Денис Повалий находились за границей. На седьмой день войны единственный наследник певицы решил прокомментировать ситуацию, заявив, что "нужен мир, а не смерть врагам", а вот его мама – промолчала.

Прошло почти два месяца с начала войны в Украине, а Таисия Повалий ни слова не сказала о зверстве русских солдат. Зато она выступила в Кремле с коллегами-рашистами.

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А вот ее сын Денис Повалий...ищет работу в Украине! Вероятно, сейчас он находится в Испании и готов оттуда работать дистанционно. Сын певицы объяснил, что готов предоставлять свои услуги украинским музыкантам на трех языках: украинском, русском и английском.

Друзья-музыканты, киевляне, как вы там? Движ есть какой-то или только концерты в поддержку Украины за границей? Возвращаться ещё ж не рекомендуют, но и уезжать вроде тоже только с Востока советуют… Пытаюсь вот наладить работу дистанционно – благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! В общем, если кому-то нужно что-то прописать (вокал, клавиши, бас, барабаны). Ну или вот могу попробовать расчехлить вас в музыкальном продакшне (для продвинутых). Ещё преподал бы вашим деткам урок, как не нужно заниматься музыкой в кубейсисе или гараж-бенде. Языки – русский, українська, Ынглиш. Осталось ещё три свободных места, – написал Повалий и прикрепил резюме.

Напомним, 38-летний Денис Повалий женат на киевлянке Светлане Вихровой с 2015 года. В 2019-м у пары родился сын Демьян. Супруги живут в Киеве.

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Ранее Денис Повалий рассказал о неизлечимой болезни двухлетнего сына.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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