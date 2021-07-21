Сын Ротару показал редкое фото с мамой из аэропорта. Поклонники назвали певицу вечно молодой

Руслан Евдокименко опубликовал редкий кадр с мамой. В комментариях под фото многие поклонники легендарной певицы восхитились ее внешним видом

Руслан Евдокименко показал новое фото со своей мамой Софией Ротару / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Сын легендарной певицы Софии Ротару, которая поздравила внука с его первым DJ-сетом в Киеве, показал редкое фото с мамой. На своей странице в Instagram Руслан Евдокименко опубликовал селфи с Софией Михайловной.

Судя по геолокации, которую Руслан указал в Instagram, кадр был сделан в аэропорту "Борисполь".

Всем прекрасного настроение и удачи, – написал Евдокименко в описании к фото.

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Поклонники отметили, что София Ротару отлично выглядит и пожелали ей и семье отличного отдыха:

Хорошего вам отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна!

София Михайловна, как всегда, бесподобна.

Какие красивые! Хорошего вам отдыха!

София Михайловна такая красивая, самая лучшая на Земле.

Скриншот: Instagram

Многие поклонники восхищаются тем, как Софии Михайловне удается так долго сохранить естественную красоту. К слову, в мире все чаще стали ценить фото, на которых девушки и женщины позирует без макияжа, а сами снимки не обрабатываются ретушью. К примеру, недавно на улицах Киева были замечены портреты простых украинок без грамма макияжа.

Ранее мы сообщали, что внучка Ротару отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes.

С кем встречается Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, узнайте в видеосюжете: