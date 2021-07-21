Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Роман Джей Ло

Баста едет в Украину

У Анатолича сын!

Что с МакSим

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Сын Ротару показал редкое фото с мамой из аэропорта. Поклонники назвали певицу вечно молодой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
21 июля, 11:34
Копировать ссылку
Руслан Евдокименко опубликовал редкий кадр с мамой. В комментариях под фото многие поклонники легендарной певицы восхитились ее внешним видом
Руслан Евдокименко показал новое фото со своей мамой Софией Ротару
Руслан Евдокименко показал новое фото со своей мамой Софией Ротару / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Сын легендарной певицы Софии Ротару, которая поздравила внука с его первым DJ-сетом в Киеве, показал редкое фото с мамой. На своей странице в Instagram Руслан Евдокименко опубликовал селфи с Софией Михайловной.

Судя по геолокации, которую Руслан указал в Instagram, кадр был сделан в аэропорту "Борисполь".

Всем прекрасного настроение и удачи, – написал Евдокименко в описании к фото.

София Ротару с сыном Русланом Евдокименко
София Ротару с сыном Русланом Евдокименко / Фото: instagram.com/rus_yevdokymenko

Поклонники отметили, что София Ротару отлично выглядит и пожелали ей и семье отличного отдыха:

  • Хорошего вам отдыха. Вечно молодая наша София Михайловна!
  • София Михайловна, как всегда, бесподобна.
  • Какие красивые! Хорошего вам отдыха!
  • София Михайловна такая красивая, самая лучшая на Земле.
Скриншот: Instagram

Многие поклонники восхищаются тем, как Софии Михайловне удается так долго сохранить естественную красоту. К слову, в мире все чаще стали ценить фото, на которых девушки и женщины позирует без макияжа, а сами снимки не обрабатываются ретушью. К примеру, недавно на улицах Киева были замечены портреты простых украинок без грамма макияжа.

Ранее мы сообщали, что внучка Ротару отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes.

С кем встречается Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, узнайте в видеосюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
75-летняя Шер на прогулке в Италии
Все обсуждают
7-летнего сына Стаса Пьехи зверски избили
Быть в курсе
Цитата дня

На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

Ната Жижченко солистка ONUKA
Как ONUKA объяснила свое решение
"Секс в большом городе" вернется на экраны
Все, что известно о сиквеле на сегодня
Интересно
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять