Сын Софии Ротару растрогал кадром со своей с 20-летней дочкой: Папина гордость

20-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая ранее нежно поцеловалась со своим бойфрендом на свадьбе, позировала для селфи со своим отцом. Фото было сделано во время обеда в ресторане 1950 American Diner, который находится в Каленцано – это итальянская провинция Флоренция.
Кадром Руслан Евдокименко поделился в своем Instagram-аккаунте. Звездные отец и дочь счастливо улыбались на камеру, а поклонники отметили, как Соня Евдокименко похожа на своего отца.
- "Очаровательная, изящная и нежная у Вас со Светланой дочка! Пусть она всегда будет любима и счастлива!"
- "Господи как похожи, папулина дочуля"
- "Шикарная Сонечка! Папина гордость"
- "Красивые и счастливые! И очень похожие друга"
В Италии Соня Евдокименко находится уже не первую неделю. Именно туда девушка отправилась праздновать первую годовщину отношений со своим бойфрендом Денисом Жадановым, который ранее вошел в рейтинг Forbes.
Смотрите сюжет о Соне и ее избраннике:
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