Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Новый каминг-аут MELOVIN

МакSим вышла из комы

MamaRika родила

Премьера Брежневой

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Сын Софии Ротару растрогал кадром со своей с 20-летней дочкой: Папина гордость

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
3 августа, 12:52
Копировать ссылку
Сын знаменитой украинской певицы Руслан Евдокименко порадовал поклонников новой семейной фотографией. Соня выглядела прямо как его копия
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал фото с дочерью, Соней
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал фото с дочерью, Соней / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

20-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая ранее нежно поцеловалась со своим бойфрендом на свадьбе, позировала для селфи со своим отцом. Фото было сделано во время обеда в ресторане 1950 American Diner, который находится в Каленцано – это итальянская провинция Флоренция.

Кадром Руслан Евдокименко поделился в своем Instagram-аккаунте. Звездные отец и дочь счастливо улыбались на камеру, а поклонники отметили, как Соня Евдокименко похожа на своего отца.

  • "Очаровательная, изящная и нежная у Вас со Светланой дочка! Пусть она всегда будет любима и счастлива!"
  • "Господи как похожи, папулина дочуля"
  • "Шикарная Сонечка! Папина гордость"
  • "Красивые и счастливые! И очень похожие друга"

В Италии Соня Евдокименко находится уже не первую неделю. Именно туда девушка отправилась праздновать первую годовщину отношений со своим бойфрендом Денисом Жадановым, который ранее вошел в рейтинг Forbes.

В тренде

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Смотрите сюжет о Соне и ее избраннике:

Читайте также новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Чью измену показала в клипе Вера Брежнева
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять