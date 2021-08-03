Сын Софии Ротару растрогал кадром со своей с 20-летней дочкой: Папина гордость

Сын знаменитой украинской певицы Руслан Евдокименко порадовал поклонников новой семейной фотографией. Соня выглядела прямо как его копия

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал фото с дочерью, Соней / Фото: instagram.com/rus_evdokimenko

20-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая ранее нежно поцеловалась со своим бойфрендом на свадьбе, позировала для селфи со своим отцом. Фото было сделано во время обеда в ресторане 1950 American Diner, который находится в Каленцано – это итальянская провинция Флоренция.

Кадром Руслан Евдокименко поделился в своем Instagram-аккаунте. Звездные отец и дочь счастливо улыбались на камеру, а поклонники отметили, как Соня Евдокименко похожа на своего отца.

"Очаровательная, изящная и нежная у Вас со Светланой дочка! Пусть она всегда будет любима и счастлива!"

"Господи как похожи, папулина дочуля"

"Шикарная Сонечка! Папина гордость"

"Красивые и счастливые! И очень похожие друга"

В Италии Соня Евдокименко находится уже не первую неделю. Именно туда девушка отправилась праздновать первую годовщину отношений со своим бойфрендом Денисом Жадановым, который ранее вошел в рейтинг Forbes.

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко и ее бойфренд Денис Жданов / Фото: instagram.com/denzhadanov

Смотрите сюжет о Соне и ее избраннике:

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