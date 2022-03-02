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Сын Таисии Повалий излагает из России о войне в Украине: "Нужен мир, друзья, а не смерть врагам"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 16:40
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Денис Повалий призывает молиться и просить о мире, а не проклинать россиян. Сама же певица пока молчит...
Денис Повалий прокомментировал войну в Украине, которую начала РФ.
Денис Повалий прокомментировал войну в Украине, которую начала РФ. / Фото: Instagram

Светлана Лобода не единственная артистка, которая из-за границы переживает за своих родных, которые сейчас в Украине под обстрелами российских оккупантов. Таисия Повалий и ее единственный сын находятся в России. А вот мама, невестка и маленький внук певицы – на родине.

Пока сама Повалий ни слова не сказала о семидневном вторжении РФ в Украину, на связь вышел ее наследник. В Instagram Денис написал, что мир сошел с ума и теперь мир устанавливается с помощью танков и ракет.

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Я в шоке (нет – тупо в а*уе!) по поводу происходящего. 21 век на дворе, а мир устанавливается с помощью танков и ракетниц… Очень-очень соболезную всем, кто оказался в этом аду! В Киеве меня ждут самые родные, родственники в соседних областях, мои милые друзья, которые всем сердцем поддерживают нашу смелую страну. Понятно, что кричать "остановите войну" – капля в море… Просто теперь стало окончательно ясно, что мир давно сошёл с ума и скорее всего никогда в нем не был. Теперь война в моем городе…. В сердцах большинства из нас боль и ненависть, – высказался Повалий.

Денис добавил, что "ненависть умножает ненависть, уничтожая нас изнутри".

Мы не в силах направить ее (ненависть. – Ред) прямо на кукловода с красной кнопкой – просто разрушаем себя и близких… Давайте просто молиться и взывать о мире. Постить трупы погибших солдат и детей считаю вполне уместным - до некоторых не доходят масштабы трагедии…. Идти же, добровольно брать в руки автомат и стрелять по себе подобным до победного – ошибкой.

По словам сына Повалий, "война – абсурд, атавизм, каменный век. Нужен мир, друзья, а не смерть врагам".

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Ничего, что каждый такой призыв там укрепляет веру в то что мы, украинцы – нацики и нас необходимо уничтожить? Там (вернее, "здесь" географически для меня сейчас) точно так же желают сил своим сыновьям. Недоумеваю по поводу решения отправить танки на Киев… Думаю, сейчас маски окончательно сброшены…

Напомним, 38-летний Денис Повалий женат на киевлянке Светлане Вихревой с 2015 года. В 2019-м у пары родился сын Демьян. Супруги живут в Киеве, но сейчас Денис вместе с мамой выступает для публики РФ.

Напомним, на седьмой день войны Регина Тодоренко наконец-то рассказала об обстрелах Украины Также Ани Лорак после нескольких дней молчания открыто заявила, что на ее родине война.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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