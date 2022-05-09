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Сын Таисии Повалий высказался о матери, которая спела на 9 мая в Кремле: это отдельная история

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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9 мая, 21:56
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Таисия Повалий снова оскандалилась своим выступлением на России. Сегодня артистка спела легендарную украинскую композицию "Пісня про рушник" на пропагандистском концерте ко Дню Победы
Денис Повалий просит не писать ему о маме, выступающей на РФ
Денис Повалий просит не писать ему о маме, выступающей на РФ / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/denis.povaliy

Таисия Повалий с 24 февраля ни слова не сказала о кровопролитной войне на ее Родине, однако продолжила выступать на РФ. 9 мая она на сине-желтом фоне и декораций в цветах георгиевской ленты, которую так любят носить рашисты, спела украинскую песню сотням российским генералам, которые дают приказы уничтожать Украину и ее граждан.

После этого сын певицы Денис Повалий, который сейчас живет в Испании, опубликовал в Instagram пост, в котором попросил не отождествлять его с матерью.

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Не надо только о маме сюда, ок? Это совсем отдельная, ее, история, и я к ней отношения не имею, – лаконично написал Денис.

Также сын Повалий написал, что он боролся с собой как мог, чтобы уменьшить беспокойство в душе. Впрочем, Денис признается, что для него будущее все равно остается туманным.

Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание/пресмыкание. Пусть же и наш мир воспарит и отчистится от зла и ненависти, хоть у нас снова появились веские причины ненавидеть. Верю в людей до последнего. Мира нам, – заявил он.

Напомним, на седьмой день войны Денис Повалий отважился прокомментировать войну в Украине , заявив, что "нужен мир, а не смерть врагам"

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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