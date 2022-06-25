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Сын Таисии Повалий, выступающей в Кремле, намекнул на распад России

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 июня, 08:34
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Пока украинская певица продолжает работать в стране-агрессоре и замалчивать войну на Родине, ее сын троллит РФ. Также он поддерживает Украину. Подробности читайте в материале
Денис Повалий потроллил РФ
Денис Повалий потроллил РФ / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/denis.povaliy

Таисия Повалий до сих пор работает в России и выступает на сцене Кремля. Более того, на 9 мая певица исполнила украинскую "Пісню про рушник" в эфире российского канала. Тем временем ее сын Денис сейчас находится в Испании. Он осуждает РФ за развязанную в Украине войну. Повалий призывает к миру и "очищение мира от ненависти и зла".

И если сама певица до сих пор не озвучивает свою гражданскую позицию и не делает публичных заявлений, Денис Повалий выставляет фото, где он в патриотическом образе и даже шутит над РФ и ее гражданами-рашистами.

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Денис в патриотическом look
Денис в патриотическом look / Фото: instagram.com/denis.povaliy

На днях в Instastories сын певицы показал видео из торгового центра в Испании. Так, в одном из магазинов Денис заметил игрушечную карту-пазл, где каждая страна – отдельная картонная частица с названием государства.

На игрушке были все элементы, кроме... России! Хоть и ее часть была нарисована, однако – без целой картонной частицы:)

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Сын Повалий намекнул на распад государства-террориста
Сын Повалий намекнул на распад государства-террориста / Фото: instagram.com/denis.povaliy

На Рассеюшку картона не хватило. Мало ли, как оно вернется, – шутит сын Повалий, намекая на возможный раскол РФ.

Отметим, что ранее Денис Повалий считал себя "человеком искусства", а не гражданином какой-либо страны, также он выступал с мамой в РФ. Однако вскоре музыкант понял подлинную ценность родных улиц и мест.

Денис Повалий с мамой
Денис Повалий с мамой / Фото: Скриншот из видео

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Напомним после выступления Таисии Повалий на 9 мая в Москве, сын открестился от звездной матери, подчеркивая, что это "ее история".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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