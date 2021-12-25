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Сын Тины Кароль беспокоится о ее личной жизни: Ты ищешь себе кого-то?

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
25 декабря, 14:03
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Сыну известной певицы уже 13 лет. Она признается, что сейчас их отношения изменились, мальчик требует больше свободы и хочет быть самостоятельным
Тина Кароль рассказала об отношениях с сыном
Тина Кароль рассказала об отношениях с сыном / Фото: instagram.com/_fantina

Тина Кароль в последнее время публикует с сыном совместные фотографии и сториз. Похоже, артистка, которая показала свое недовольство номинациями YUNA – 2022, начала чаще видеться с Вениамином, ведь раньше это происходило изредка, потому что он живет и учится в Великобритании.

Певица утверждает, что мальчик уже давно привык к разлуке. Они и раньше могли долго не встречаться, когда Тина гастролировала.

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Он с детства привык, что у меня есть концерты, я где-то уезжаю. Мы договорились с ним, что давай попробуешь учиться в Англии. Теперь Веня живет там в семье, где борщи и пироги, вареники, любовь такая. Когда я туда к нему приезжаю – это какая-то отдельная сторона отдыха. Я очень часто у него, хотя он во мне уже сильно и не нуждается, – говорит исполнительница в интервью в программе "Зірковий шлях".

Вениамин иногда интересуется у Тины, есть ли у нее возлюбленный
Вениамин иногда интересуется у Тины, есть ли у нее возлюбленный / Фото: instagram.com/_fantina

Несмотря на то, что сын Кароль находится далеко от нее, он все же следит за творчеством и карьерой мамы. А когда певица изменила свой имидж, Веня очень удивился.

Он мне сказал: "Я знаю, зачем ты это сделала, чтобы быть еще моложе. Все в классе говорят, что у тебя мама очень красивая. И ты хотела, чтобы они видели, что ты еще краше. Что, ты ищешь себе кого-нибудь?" – со смехом цитирует она сына.

Недавно мы вместе с экспертами попробовали разобраться, в чем же феномен Тины Кароль.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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