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Сын Юрия Бардаша со сцены поддержал Украину. Wellboy заценил

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5 июля, 21:08
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Наследник скандального продюсера принял участие в концерте своей мамы, певицы Луны. Что сказал в микрофон мальчик и как его слова прокомментировал Антон Вельбой – читайте в материале
Антон Вельбой поддержал сына своего бывшего продюсера
Антон Вельбой поддержал сына своего бывшего продюсера / Фото: Коллаж: Сегодня

После скандального прямого эфира в Instagram на продюсера Юрия Бардаша обрушился едва не весь украинский шоу-бизнес. Сепаратистские высказывания любителя "русского мира" повлияли и на брак создателя группы "Грибы". От Бардаша ушла его вторая супруга, модель Елизавета. Звездная парочка воспитывает дочь.

Дала о себе знать и первая жена Юрия, певица Луна (Кристина Герасимова). Артистка сейчас выступает в Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины. На одном из них, в Варшаве, к певице присоединился ее сын Георгий. Мальчик родился в 2012 году, когда Луна и Юрий Бардаш жили в Калифорнии.

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Певица Луна с сыном Георгием
Певица Луна с сыном Георгием / Фото: instagram.com/kri_luna

На сцене Георгий прочитал фрагмент стихотворения "Моя Україна" поэта Николая Верещаки. Видео в Instagram опубликовала Луна.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

- зачитал со сцены Георгий Бардаш.

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Одним из первых публикацию прокомментировал бывший подопечный Юрия Бардаша, певец Антон Вельбой.

Что ни говорите, а есть один адекватный Бардаш, – лаконично написал Wellboy.

Скриншот Instagram/kri_luna

Ранее мы рассказывали, что певец и его команда разорвали сотрудничество с продюсером из-за его антиукраинской позиции.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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