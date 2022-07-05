Сын Юрия Бардаша со сцены поддержал Украину. Wellboy заценил

Наследник скандального продюсера принял участие в концерте своей мамы, певицы Луны. Что сказал в микрофон мальчик и как его слова прокомментировал Антон Вельбой – читайте в материале

Антон Вельбой поддержал сына своего бывшего продюсера / Фото: Коллаж: Сегодня

После скандального прямого эфира в Instagram на продюсера Юрия Бардаша обрушился едва не весь украинский шоу-бизнес. Сепаратистские высказывания любителя "русского мира" повлияли и на брак создателя группы "Грибы". От Бардаша ушла его вторая супруга, модель Елизавета. Звездная парочка воспитывает дочь.

Дала о себе знать и первая жена Юрия, певица Луна (Кристина Герасимова). Артистка сейчас выступает в Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины. На одном из них, в Варшаве, к певице присоединился ее сын Георгий. Мальчик родился в 2012 году, когда Луна и Юрий Бардаш жили в Калифорнии.

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Певица Луна с сыном Георгием / Фото: instagram.com/kri_luna

На сцене Георгий прочитал фрагмент стихотворения "Моя Україна" поэта Николая Верещаки. Видео в Instagram опубликовала Луна.

Квітуй, мов калина, над плесами вод, Будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, Прекрасна моя Україно! - зачитал со сцены Георгий Бардаш.

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Одним из первых публикацию прокомментировал бывший подопечный Юрия Бардаша, певец Антон Вельбой.

Что ни говорите, а есть один адекватный Бардаш, – лаконично написал Wellboy.

Скриншот Instagram/kri_luna

Ранее мы рассказывали, что певец и его команда разорвали сотрудничество с продюсером из-за его антиукраинской позиции.