Сына и внука Ротару задержали при попытке сбежать из Украины в Молдову (фото)

На украино-молдавской границе задержали группу из девяти человек, среди которых сын и внук певицы Софии Ротару

Сын и внук Софии Ротару незаконно пытались сбежать в Молдову / Фото: Instagram

Анатолия и Руслана Евдокименко задержали возле города Могилев-Подольский.

Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и так называемый "поводырь" – гражданин Молдовы. Мужчины на лодке пытались переправиться в Молдову. Все они были задержаны. В числе переправлявшихся в Молдову можно по фото узнать Руслана Евдокименко и Анатолия Евдокименко – сына и внука известной певицы Софии Ротару, – пишет издание Страна.UA

Внук Софии Ротару: Скриншот

Сын Софии Ротару: Скриншот

Напомним, на днях певица София Ротару у себя в Instagram рассказывала, что находится в Киеве и молится за защитников Украины.

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Ранее мы рассказывали, чем сейчас занимается внук Софии Ротару.

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