Сыну Потапа – 13 лет: на кого похож ребенок популярного рэпера (фото)

Сын Алексея Потапенко и Ирины Горовой – Андрей – в этом году празднует 13-й день рождения. Потап поздравил мальчика и поделился с ним новым фото в Instagram

Потап показал новое фото со своим сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Ирина Горовая хотя и развелись, но остались в хороших отношениях. Их общий сын Андрей живет с мамой, но та не препятствует тому, чтобы мальчик проводил время с папой. Недавно артист отвел сына в школу на 1-е сентября.

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Потап часто публикует совместные фото с Андреем, он также берет его с собой на различные тв-шоу и даже концерты. В день рождения сына Алексей опубликовал их новое совместное фото в Instagram.

13! С днем рождения тебя, малыш! Я тебя обожаю! – написал в посте рэпер.

Многие поклонники Потапа отмечают, что его сын больше похож на Ирину. Кстати, у Ирины Горовой есть дочь, которую продюсер родила в первом браке с музыкантом Юрием Горовым.