Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Цымбалюк в платье

Взрослые девочки

Новый герой "Маски"

Кино в Венеции

Вышел за жену

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Сыну Потапа – 13 лет: на кого похож ребенок популярного рэпера (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 10:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сын Алексея Потапенко и Ирины Горовой – Андрей – в этом году празднует 13-й день рождения. Потап поздравил мальчика и поделился с ним новым фото в Instagram
Потап показал новое фото со своим сыном
Потап показал новое фото со своим сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Ирина Горовая хотя и развелись, но остались в хороших отношениях. Их общий сын Андрей живет с мамой, но та не препятствует тому, чтобы мальчик проводил время с папой. Недавно артист отвел сына в школу на 1-е сентября.

Реклама

Потап часто публикует совместные фото с Андреем, он также берет его с собой на различные тв-шоу и даже концерты. В день рождения сына Алексей опубликовал их новое совместное фото в Instagram.

13! С днем рождения тебя, малыш! Я тебя обожаю! – написал в посте рэпер.

Многие поклонники Потапа отмечают, что его сын больше похож на Ирину. Кстати, у Ирины Горовой есть дочь, которую продюсер родила в первом браке с музыкантом Юрием Горовым.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Состоялась премьера самого эпичного фильма года — "Дюна"
Узнать больше
Актер Тарас Цымбалюк в новом фотосете. Как вам?
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять