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Сыну Софии Ротару сегодня – 51 год! Как семья поздравила Руслана Евдокименко с днем рождения (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
24 августа, 18:06
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Трогательные посты в соцсетях, фото из семейных архивов, слова поддержки и любви. Семья Руслана сделала ему сюрприз в день рождения, который он отмечает в День независимости Украины

В День независимости Украины, которую сегодня поздравляют все звезды, единственному сыну Софии Ротару исполнился 51 год. Певица трогательно поздравила Руслана Евдокименко в своих соцсетях.

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Ротару опубликовала снимок, на котором она запечатлена с сыном после того, как получила награду "Национальная легенда Украины" из рук президента Украины Владимира Зеленского.

С днём рождения дорогой Руслан. С днём рождения любовь и гордость моя. Будь здоров и счастлив, береги себя!

Также Руслана поздравила жена Светлана. Она выложила несколько фото мужа и написала в посте:

С днём рождения Руслан! С любовью, теплом и поддержкой.

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Дети же Руслана решили не публиковать отдельные посты, а разместили несколько сториз. София выложила совместное фото с отцом из семейного архива, а Анатолий, который выступает под псевдонимом SHMN, поделился гифкой с поздравлениями для папы.

София Евдокименко трогательно поздравила папу
София Евдокименко трогательно поздравила папу / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Сам Евдокименко опубликовал пост, в котором поздравил Украину с 30-летием независимости и не забыл упомянуть и о своем празднике.

Нет ничего в жизни человека ценнее, чем Свобода и Независимость! С праздником, Украина! А меня – с Днем рождения!

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Смотрите в ролике о личной жизни внучки Софии Ротару:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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