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Т-fest, FACE, Нервы: в Варшаве пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины

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24 марта, 09:19
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Музыка в поддержку Украины сейчас звучит во всех уголках мира! Все больше исполнителей проводят благотворительные концерты для помощи украинскому народу
В Варшаве пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины
В Варшаве пройдет благотворительный концерт в поддержку Украины / Фото: Instagram

Даже в самые непростые времена музыка способна объединять людей. Так, Тина Кароль и Jerry Heil помогли собрать 2 миллиона злотых для Украины на концерте в Польше. А совсем скоро в Варшаве пройдет еще один благотворительный вечер.

Как стало известно, 27 марта в польской столице состоится концерт, на котором выступят рок и рэп-исполнители, поддержавшие Украину.

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Среди хэдлайнеров вечера заявлены:

  • T-fest
  • Нервы
  • Пошлая Молли
  • FACE
  • MAKRAE
  • BARZ
Фото – Instagram

Организаторы проекта сообщили, что все собранные во время концерта средства перейдут в фонд PAH (Polska Akcja Humanitarna) для помощи беженцам из Украины.

Концерт пройдет на одной из главных варшавских площадок – на сцене клуба Progresja.Также во время выступления артистов будет проходить прямая трансляция, чтобы люди из всех стран мира могли подключится к сбору средств для украинцев.

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Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева вместе с дочерью спасают украинских беженцев в польском Люблине, а шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказывал, что помогает украинцам в Польше.

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