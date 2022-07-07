Таинственный избранник Наталии Могилевской помог вывезти ее беременную сестру за границу

Благодаря этому звездная родственница смогла родить в безопасности. Мальчик или девочка и где состоялись роды – читайте в материале

Любимый Натальи Могилевской помог ее двоюродной сестре / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Совсем недавно Наталья Могилевская открыла занавес личной жизни – она больше не одинока! Своего любимого артистка встретила в первые дни полномасштабной войны. Она очень ценит эти отношения. Однако раскрывать личность своего избранника артистка не торопится. Она обещает поделиться историей их знакомства после наступления мира в Украине.

Наталья Могилевская призналась, что в это непростое время любимый мужчина ее постоянно поддерживает. Благодаря избраннику певице удалось вывезти во Францию беременную двоюродную сестру Лину. Известно, что родственница артистки уже родила.

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Певица с двоюродной сестрой Линой (посередине) и родной сестрой Оксаной Могилой, 2018 год / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Мы вместе с любимым помогли уехать моей сестре во Францию. Она родила мальчика, – поделилась Могилевская в интервью программе "Сніданок 1+1 ".

Что известно об избраннике певицы?

Ранее Наталья Могилевская поделилась, что ее мужчина продолжительное время жил в США. Но сейчас он постоянно находится вместе с любимой в Украине, ездит с ней на концерты и оберегает ее.

Он старше меня. Он не военный, но мы познакомились в первые дни войны и увезли огромное количество детей, людей. Я расскажу историю нашего знакомства, как только закончится война, – говорила ранее певица.

Напомним, Наталья Могилевская с начала полномасштабной войны приняла для себя решение – не покидать Украину. На Родине она дает благотворительные концерты и пишет песни, а еще проводит спектакль.

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На днях в Киеве уже во второй раз состоялся моноспектакль артистки "Я дома". Это часовой монолог певицы с написанными стихами Юрия Рыбчинского. Во время спектакля звезда представила одну из своих песен "Нет правды в словах", которую она посвятила своему погибшему дяде в Мариуполе, где его убили рашисты.

Могилевская на спектакле. Фото: пресс-служба

Следующий спектакль артистка представит 19 июля на сцене Национального театра им. Леси Украинки.

Отметим, Наталья Могилевская ранее участвовала в создании патриотического хита "Ми з України", в котором телеканал "Украина" объединил много звезд украинского шоу-бизнеса.