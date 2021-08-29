Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Роман TAYANNA

Угнали авто

Беби-бум

Сериалы сентября

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Так воскресенье же. Гордон удивил поклонников неожиданной сменой имиджа (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
29 августа, 17:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На фото Гордон предстал перед камерой с легкой небритостью
Судя по подписи к фото, Гордон недолго останется небритым / Фото: коллаж "Сегодня"
Судя по подписи к фото, Гордон недолго останется небритым / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, который устроил пикник с главой Исполнительного комитета реформ Михеилом Саакашвили, решил сменить имидж.

Реклама

Он опубликовал в Instagram новое фото.

На фото Гордон предстал перед камерой с легкой небритостью. Он улыбается, а одет в красную яркую футболку.

"Да, небритый. Так воскресенье же", – подписал пост Дмитрий.

Фото: gordondmytro / Instagram
Фото: gordondmytro / Instagram

Судя по подписи к фото, Гордон недолго останется небритым. Видимо, это связано с выходным днем. Вскоре он снова будет полностью бритоголовым.

Реклама

Читайте также:

Поклонники журналиста не ожидали такого фото от него – они очень удивились.

"Дмитрий, давно вы волосы отращиваете?", "Дмитрий, почему на кофте флаг Америки, а не Украины?", "Дмитрий, сегодня суббота", "Небрит" – новый элемент таблицы Менделеева?", "Дмитрий, можно на вас поднять бритву?" – пишут они.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Реклама

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Гордон-кондитер

  • Журналист выпустил конфеты "птичье молоко" под названием "Гордон в шоколаде". Помимо названия, на коробке еще и разместили незатейливые надписи: "Їж досхочу" і "Смак дитинства".
  • Еще одно лакомство, которое он выпустил со своим изображением, был ванильный зефир. На коробке традиционно улыбающийся Гордон.
  • Но и на этом он не остановился. Были еще и кексы, а также у него в планах яйца в шоколаде (наподобие "киндеров"), курага в шоколаде, чернослив в шоколаде, халва, чай, мороженое в шоколаде "Гордон на палочке".

Как сообщали новости "Сегодня", Гордон предложил пропагандисту Соловьеву свою конфету. Журналист отправит пропагандисту "Гордона в шоколаде", чтобы тот сосал их вместе с политологом Вакаровым.

А недавно на пресс-конференции в Минске самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Гордона мерзавцем, на что журналист ответил ему и выпил подаренный им бальзам.

Виктория Барановская
Виктория Барановская Редактор раздела Киев

В медиа с 2017 года. Пишу о Киеве: знаю все о последних решениях КГГА и какие фильмы покажут в парке Шевченко. Серьезно изучала PR и маркетинг, есть сертификат SMM, Facebook & Instagram, Targeting Full Course. Родилась в Тернополе. Закончила Национальный авиационный университет по специальности Журналистика. Живу в Киеве. Люблю театр, хорошие книги и музыку.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять