Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Песня Hardkiss

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Такого концерта еще не было: Вакарчук выступил под звуки артиллерийской канонады

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 21:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лидер группы "Океан Ельзи" дал небольшой концерт в полицейском участке
Святослав Вакарчук выступил в Луганской области
Святослав Вакарчук выступил в Луганской области / Фото: скриншот, Instagram

Святослав Вакарчук уже побывал в Харькове, Ахтырке, Сумах, Киеве, Одессе, а теперь отправился в Луганскую область. Музыкант встречается с волонтерами, военными, играет мини-концерты для переселенцев и защитников нашей страны.

У себя в соцсетях лидер "Океана Эльзы" публикует видео с таких встреч. На этот раз Вакарчук выступил перед полицейскими в Луганской области.

Реклама

Впервые пел в полицейском участке под звуки реальной канонады. Но, как говорят у нас, "шум від тисяч їхніх слів часом приносить біль та дощ із хмари темних стріл не потрапляє в ціль", – рассказал музыкант у себя в Facebook.

Ранее Святослав Вакарчук опубликовал видео с главой Луганской обладминистрации Сергеем Гайдаем и призвал всех жителей региона эвакуироваться на время военных действий.

Реклама

Напомним, на днях Святослав Вакарчук решил записать на русском видеообращение к россиянам, которые считают себя "ни в чем не виноватыми".

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять