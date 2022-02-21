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Скандальный Нацотбор

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"Такой грязи нет ни в одной стране", – Тина Кароль об украинском Нацотборе-2022

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 13:36
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Певица, которая была членом жюри конкурса, спустя время прокомментировала скандал с Alina Pash
Тина Кароль высказалась о скандале вокруг Нацотбора на "Евровидение-2022"
Тина Кароль высказалась о скандале вокруг Нацотбора на "Евровидение-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Тина Кароль, которая появилась на шоу "Голос країни-12", уверена – неприятностей во время Национального отбора в Украине можно было избежать.

В интервью Кате Осадчей, опубликованном в Youtube-канале Світського життя, певица заявила, что не верит никому в сложившейся ситуации.

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Такой грязи нет ни в одной стране. Я прошу – прекратите это. Мы выглядим плохо, я выгляжу плохо. Это же можно предусмотреть, проверить. Если есть какие-то конкретные принципы и правила, то возьмите и проверяйте всех. Не нужно потом удивляться. Я никому не верю, – сказала Тина.

Более того, у члена жюри было предчувствие, что в этом году Нацотбор не пройдет без скандала. Она также спрашивала у организаторов, все ли в порядке с Алиной Паш, на что Тине ответили – "Все в порядке, мы проверили".

Мое внутреннее ощущение говорило, что будет скандал. Она (Алина Пащ – Ред.) у меня участвовала в "Молодой крови". Я ее реально уважаю как исполнительницу, но Нацотбор – это тонкая структура, – добавила Тина Кароль.

Что случилось с Alina Pash

Победительница Нацотбора Alina Pash сама отказалась ехать на "Евровидение-2022" из-за скандала, связанного с фейковой справкой о пересечении границы с Крымом. Еще после финала ее обвинили в поездке в Крым из Москвы, хотя Алина доказывала, что попала на оккупированную территорию из Украины.

13 февраля Суспільне опубликовало фото справки, которую Алина Паш предоставила в качестве доказательства того, что в Крым она приезжала легально – с территории Украины.

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Позже оказалось, что справка – фейк. Алина Паш заявила, что во всем виноват член ее команды, который без ее ведома подделал справку и предоставил ее Суспільному.

Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины
Государственная пограничная служба не выдавала Алине Паш справку о законном пересечении государственной границы Украины / Фото: instagram.com/alinapash, https://t.me/ssternenko

Тина Кароль также призналась, что не против, чтобы на "Евровидение-2022" в Италию отправились Kalush Orchestra, которые заняли в финале второе место.

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Kalush Orchestra могут поехать на "Евровидение-2022" в Турин
Kalush Orchestra могут поехать на "Евровидение-2022" в Турин / Фото: "Сегодня"

Коллектив также ранее сообщил, что готов представлять Украину на конкурсе. Но пока что официальных заявлений ни от Калуш, ни от Суспільного по этому вопросу не было.

17 февраля члены Организационного комитета Национального отбора приняли решение обратиться к Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном конкурсе.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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