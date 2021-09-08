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Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет: еще одна жертва домогательств актера шокировала признанием

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 12:45
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Месяц назад знаменитого советского и украинского актера Владимира Талашко, который наиболее известен по фильму "В бой идут одни "старики", обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам
Мария Смирнова-Матрос заявила, что Владимир Талашко изнасиловал ее
Мария Смирнова-Матрос заявила, что Владимир Талашко изнасиловал ее / Фото: facebook.com/vladimir.talashko, facebook.com/mariia.matros

После того как Владимира Талашко отстранили от преподавания в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого, появилось еще одно резонансное заявление одной из его жертв. Мария Смирнова-Матрос сообщила, что в 17-летнем возрасте была изнасилована Владимиром Талашко, который был другом ее семьи.

Об этом Мария рассказала в Facebook. Девушка не была студенткой Владимира Талашко, но знала его, еще будучи 4-летней девочкой. После школы Мария решила поступать на режиссерский факультет – так она снова встретилась с ним.

А, забыла сказать. Владимир Талашко, с которым сейчас упоминают alyona alyona, изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих 4-х лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению и я поехала за мечтой. Режиссура меня после этого интересовать перестала, чему я сейчас очень рада. Была бы плохим продюссером, – написала Мария Смирнова-Матрос.

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В комментариях под постом Мария Смирнова-Матрос ответила, что не сообщила тогда о происшедшем в полицию, так как не хотела начинать скандал. Рассказать об этом сейчас она решила потому, что количество жертв привлекает внимание общественности.

Украинский актер Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни "старики"
Украинский актер Владимир Талашко в фильме "В бой идут одни "старики" / Фото: kino-teatr.ru

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

В начале августа легендарного советского и украинского актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

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Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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