Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Секс-скандал в Лондоне

Состояние МакSим

Соколова о Талашко

Скандал с Собчак

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Талашко не помнит, что было, а украинцы не дадут забыть: реакция Сети на скандал

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
10 августа, 17:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народный артист Украины и преподаватель КНУТКиТ им. Карпенко-Карого оказался в центре скандала в Сети. Актера обвинили в сексуальных домогательствах
Украинцы реагируют на скандал с актером Владимиром Талашко
Украинцы реагируют на скандал с актером Владимиром Талашко / Фото: facebook.com/vladimir.talashko

Распространилась информация, что звезда фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко позволял себе недопустимое поведение по отношение к студенткам и абитуриенткам университета. Сам актер отрицает, что домогался девушек, однако скандал набирает все большие масштабы. Нынешние и бывшие студенты университета, представители кино, театральной индустрии и пользователи бурно обсуждают инцидент. Более того, журналистка Янина Соколова подтвердила харрасмент в Карпенко-Карого и отметила, что Владимир Талашко – не единственный такой преподаватель там.

Реклама

Как украинцы реагируют на происшедшее и на какие мнения разделились – узнайте далее.

Реакция на скандал с Владимиром Талашко

Некоторые пользователи неоднозначно отнеслись к происшедшему. Одно из популярных мнений – прежде, чем обвинять актера в харрасменте, необходимо доказать его вину.

  • "Истории не хорошие, и Талашко не делают чести, но всё это записано со слов, не более того. К сожалению"
  • "Презумпция невиновности? Нет. Не слышали. Педофилов нужно наказывать. Но ни у кого не возникло вопроса почему эта история, о которой, с их слов, было известно столько лет, стольким людям... получила огласку именно сейчас? Хвост виляет собакой?"
  • "То есть одного недописаки и двух недодевушек достаточно, чтобы вывалять в де**ме народного артиста. Печально, что американское бешенство дошло и до нас..."
  • "Если бы он кого-то изнасиловал, а так щупал, смотрел, фотографировал... Обвинения какие-то размытые"

Реклама

Это породило и противоположную реакцию – якобы девушки устроили "травлю" народному артисту Украины или же "сами виноваты" в происшедшем. Некоторые комментарии шокируют.

  • "Да вы шо гоните все? Я мужчина, я всегда хочу женщину и при любой возможности буду к ней приставать, с каких пор это преступлением считается?"
  • "Одновременно все написали, так модно попиариться на имени знаменитого артиста. Если бы это было правдой, то в полицию бы обратились с заявлением, а не публично, если бы стеснялись"
  • "Пусть девушки сами не выпендриваются. Что ни девушка, то "святая Марта"

Реклама

Другие же пользователи, наоборот, поддержали девушек, сделавших заявление, и сценариста Богдана Панкрухина, который рассказал об этом. Некоторые даже поделились своим опытом общения с Талашко.

  • "Конченый! Всегда обходила его стороной в университете. Его студентки много такого о нем рассказывали. То, которые он дипломные ставил в ВУЗе – трэш! Лез к моей сестре, которая поступала на дикторский. Как противно заканчивается его путь... Даже жаль его..."
  • "Если копнуть эту тему, вонь получится невероятная! Да разве только в вашем вузе!?"
  • "Сейчас читаю комментарии и ужасаюсь: почему женщины (некоторые в комментариях) сами поддерживают харрасмент. Оправдывают извращенцев и насильников. Женщины, проснитесь! Замкнутый круг: те, которые "защищают" преступников, воспитывают таких, что молчат, потому что им стыдно. И уважайте в конце концов себя и учите своих детей защищать свои границы, любить себя, не затыкайте им рот, потому что "сама виновата", "если с**ка не захочет, то" сами знаете что"
  • "О, он проводил у меня вступительный творческий экзамен! Наше общение закончилось после двух фраз: "В следующий раз наденьте юбку покороче и рассказывайте программу не так, как рассказываете своим донецким""

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

Реклама

На днях легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

Одна из жертв домогательств преподавателя – актриса Виктория Муштей. Она столкнулась с домогательствами в 18 лет, когда поступала на дикторский факультет. Талашко под предлогом репетиции пригласил девушку в свою квартиру, после чего начал фотографировать и приставать.

"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла. Я чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше", – рассказала Виктория.

На данный момент служебное расследование проводит Министерство культуры и информационной политики.

Узнайте другие новости на тему:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Грета Тунберг на обложке Vogue
Все обсуждают
Звезду фильма "В бой идут одни старики" обвиняют в домогательствах
Быть в курсе
Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
Что еще сказала Соколова
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять