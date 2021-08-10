Талашко не помнит, что было, а украинцы не дадут забыть: реакция Сети на скандал

Народный артист Украины и преподаватель КНУТКиТ им. Карпенко-Карого оказался в центре скандала в Сети. Актера обвинили в сексуальных домогательствах

Украинцы реагируют на скандал с актером Владимиром Талашко / Фото: facebook.com/vladimir.talashko

Распространилась информация, что звезда фильма "В бой идут одни старики" Владимир Талашко позволял себе недопустимое поведение по отношение к студенткам и абитуриенткам университета. Сам актер отрицает, что домогался девушек, однако скандал набирает все большие масштабы. Нынешние и бывшие студенты университета, представители кино, театральной индустрии и пользователи бурно обсуждают инцидент. Более того, журналистка Янина Соколова подтвердила харрасмент в Карпенко-Карого и отметила, что Владимир Талашко – не единственный такой преподаватель там.

Реклама

Как украинцы реагируют на происшедшее и на какие мнения разделились – узнайте далее.

Реакция на скандал с Владимиром Талашко

Некоторые пользователи неоднозначно отнеслись к происшедшему. Одно из популярных мнений – прежде, чем обвинять актера в харрасменте, необходимо доказать его вину.

"Истории не хорошие, и Талашко не делают чести, но всё это записано со слов, не более того. К сожалению"

"Презумпция невиновности? Нет. Не слышали. Педофилов нужно наказывать. Но ни у кого не возникло вопроса почему эта история, о которой, с их слов, было известно столько лет, стольким людям... получила огласку именно сейчас? Хвост виляет собакой?"

"То есть одного недописаки и двух недодевушек достаточно, чтобы вывалять в де**ме народного артиста. Печально, что американское бешенство дошло и до нас..."

"Если бы он кого-то изнасиловал, а так щупал, смотрел, фотографировал... Обвинения какие-то размытые"

Реклама

Это породило и противоположную реакцию – якобы девушки устроили "травлю" народному артисту Украины или же "сами виноваты" в происшедшем. Некоторые комментарии шокируют.

"Да вы шо гоните все? Я мужчина, я всегда хочу женщину и при любой возможности буду к ней приставать, с каких пор это преступлением считается?"

"Одновременно все написали, так модно попиариться на имени знаменитого артиста. Если бы это было правдой, то в полицию бы обратились с заявлением, а не публично, если бы стеснялись"

"Пусть девушки сами не выпендриваются. Что ни девушка, то "святая Марта"

Реклама

Другие же пользователи, наоборот, поддержали девушек, сделавших заявление, и сценариста Богдана Панкрухина, который рассказал об этом. Некоторые даже поделились своим опытом общения с Талашко.

"Конченый! Всегда обходила его стороной в университете. Его студентки много такого о нем рассказывали. То, которые он дипломные ставил в ВУЗе – трэш! Лез к моей сестре, которая поступала на дикторский. Как противно заканчивается его путь... Даже жаль его..."

"Если копнуть эту тему, вонь получится невероятная! Да разве только в вашем вузе!?"

"Сейчас читаю комментарии и ужасаюсь: почему женщины (некоторые в комментариях) сами поддерживают харрасмент. Оправдывают извращенцев и насильников. Женщины, проснитесь! Замкнутый круг: те, которые "защищают" преступников, воспитывают таких, что молчат, потому что им стыдно. И уважайте в конце концов себя и учите своих детей защищать свои границы, любить себя, не затыкайте им рот, потому что "сама виновата", "если с**ка не захочет, то" сами знаете что"

"О, он проводил у меня вступительный творческий экзамен! Наше общение закончилось после двух фраз: "В следующий раз наденьте юбку покороче и рассказывайте программу не так, как рассказываете своим донецким""

Что известно о скандале с Владимиром Талашко?

Реклама

На днях легендарного советского и украинского 75-летнего актера Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Владимир Талашко является преподавателем и художественным руководителем факультета дикторов и тележурналистов.

Рассказы девушек собрал сценарист Богдан Панкрухин и разместил в Facebook. В историях описывается, как Владимир Талашко под разными предлогами (в основном – в целях образовательных) приглашал их к себе домой. После этого он начинал их фотографировать обнаженными, некоторых приводил в спальню и пытался склонить к интиму.

Одна из жертв домогательств преподавателя – актриса Виктория Муштей. Она столкнулась с домогательствами в 18 лет, когда поступала на дикторский факультет. Талашко под предлогом репетиции пригласил девушку в свою квартиру, после чего начал фотографировать и приставать.

"Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей. Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно уезжать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтоб я поздно не ехала. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла. Я чувствовала ужасный стыд за то, что села к нему в машину и не остановила происходящего раньше", – рассказала Виктория.

На данный момент служебное расследование проводит Министерство культуры и информационной политики.

Узнайте другие новости на тему: