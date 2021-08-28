Танцор Дорофеевой сделал заявление о своей ориентации и показал шрам после трепанации (фото)

Женя Гончаренко признался, что он не гей, однако не выступает против однополой любви. Он также рассказал о предстоящей операции на черепе

Женя Гончаренко ответил на вопросы после выписки из больницы / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Каминг-аута в этой новости не будет. Женя Гончаренко не называет себя геем, но пола у любви, по его мнению, нет. Такой мыслью с подписчиками он поделился в Instagram

Отвечу вновь на самый задаваемый вопрос. Нет, я не гей. Но у любви нет пола. Я за любовь и любое ее проявление. Хочу отдаться этому чувству на полную. Неважно с кем, где и когда, – написал участник балета DOROFEEVA в сторис.

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Скриншот: instagram.com/stories/zhenja_goncharenko

У Жени также поинтересовались подписчики как он себя чувствует после выписки. Парень отметил, что с каждым днем ему лучше:

Конечно же есть последствия травмы, но меня они мало волнуют. Знаю, что все будет классно, иначе быть не может.

Пока что у Жени Гончаренко проблемы с одним глазом, рукой и стопой. Но, по его словам, после реабилитации, все придет в норму и восстановится.

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Женя Гончаренко ожидает операции на черепе / Фото: instagram.com/stories/zhenja_goncharenko

Он также принимает медикаменты, а через 1,5-2 месяца его ждет операция. Если врачи не смогут восстановить часть кости, то ее заменят титановой пластиной.

Что случилось с Женей

22-летнего танцора Женю Гончаренко избили в Киеве. Нападавший мужчина нанес парню сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

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В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны, который на момент происходящего был при исполнении и шел на работу. Позднее мужчина был задержан правоохранителями и уволен из УГО. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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