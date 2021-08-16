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Танцор из балета Нади Дорофеевой вышел из комы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
16 августа, 11:44
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Женю Гончаренко избили в Киеве две недели назад. Сегодня его мама сообщила, что он наконец пришел в сознание
Танцор Нади Дорофеевой - Евгений Гончаренко
Танцор Нади Дорофеевой - Евгений Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Сегодня днем Надя Дорофеева опубликовала в сторис сообщение о том, что Женя Гончаренко снова в сознании. Об этом певице рассказала его мама.

Ребята! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся! Как и что дальше – буду держать в курсе, – написала в соцсети Дорофеева.

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Женя Гончаренко провел в больнице две недели / Скриншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Мама Жени Гончаренко также рассказала, что ее сын еще неделю будет находиться в реанимации, а потом его ждут диагностика и операция.

Этой информацией поделилась подруга Нади Дорофеевой Сабина Мусина в сторис.

Скриншот: instagram.com/stories/saba.musina
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Что случилось с Женей

22-летнего танцора избили в Киеве. Нападавший мужчина нанес парню сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

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Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны, который на момент происходящего был при исполнении и шел на работу. Позднее мужчина был задержан правоохранителями и уволен из УГО. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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