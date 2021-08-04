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Танцор Нади Дорофеевой, которого жестоко избили, до сих пор в коме

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
4 августа, 09:51
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На выходных в Киеве избили Евгения Гончаренко – танцора из балета Нади Дорофеевой. Вскоре выяснилось, что нападавший служит в Управлении госохраны
Что известно о состоянии здоровья танцора Нади Дорофеевой
Что известно о состоянии здоровья танцора Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В результате избиения танцор Нади Дорофеевой получил кровоизлияние в мозг. До сих пор Евгений находится в медикаментозной коме после трепанации черепа.

Из комы его даже не пытались вывести и не будут еще несколько дней, потому что у него серьезная черепно-мозговая травма, – написала подруга Нади Дорофеевой, Сабина Мусина у себя в InstaStories.

Сабина добавила, что сейчас семья открыла сбор средств на лечение Евгения.

Что произошло с танцором Нади Дорофеевой:

Евгения Гончаренко из балета Нади Дорофеевой, избили возле ночного клуба "Лифт", в центре Киева. Танцор находится в больнице в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Нападающий с места происшествия скрылся, но благодаря медийной огласке его быстро разыскали. Им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны, Евгений Беспалый. Сейчас Беспалого взяли под стражу на 60 суток за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения.

Стали известно, что Евгений Беспалый не раз попадал в конфликтные ситуации – подробности в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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