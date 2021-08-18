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Танцор Нади Дорофеевой впервые вышел на связь после комы – как он сейчас выглядит (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
18 августа, 11:03
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Танцов певицы Нади Дорофеевой, которого жестоко избили возле ночного клуба в Киеве, пробыл в коме больше двух недель. На днях он пришел в сознание
Состояние здоровья Жени Гончаренко после комы
Состояние здоровья Жени Гончаренко после комы / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

22-летнего Женю Гончаренко перевели в обычную палату после комы. Вчера отчим парня рассказал, что Женя еще очень слаб и ему предстоит длительная реабилитация. Теперь Женя сам вышел на связь. У себя в InstaStories он поблагодарил всех за поддержку.

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Скриншот / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Такое огромное количество человек мне написало. Я медленно, но уверенно отвечу каждому! Хочу сказать спасибо за ваши слова. Буду постепенно всех держать в курсе, – написал Женя.

Скриншот
Скриншот / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Друзья Жени уже успели его навестить в больнице и поделились совместным фото с палаты.

Танцор Нади Дорофеевой вышел из комы
Танцор Нади Дорофеевой вышел из комы / Фото: Instagram

Что случилось с Женей

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22-летнего танцора избили в Киеве. Нападавший мужчина нанес парню сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Нападавшим оказался 28-летний сотрудник Управления государственной охраны, который на момент происходящего был при исполнении и шел на работу. Позднее мужчина был задержан правоохранителями и уволен из УГО. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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