Танцору Дорофеевой поставили титановую пластину в череп: Наш мальчик поправляется! (фото)

Более месяца назад танцор из шоу-балета Нади Дорофеевой пострадал от избиения на улице. После выхода из комы его ждала реабилитация и еще одна операция

Танцор Евгений Гончаренко, который ранее шокировал признанием, что у него после избиения отсутствует часть кости черепа, успешно перенес вторую операцию и вернулся домой. Вместо поврежденной кости ему вставили титановую пластину.

Певица Надя Дорофеева сразу же поделилась радостными новостями в Instastories и опубликовала свежее фото Жени.

Жене сделали операцию! Наш мальчик поправляется! Спасибо еще раз всем, кто беспокоился, – написала артистка.

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Танцор Нади Дорофеевой перенес вторую операцию / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сам Женя назвал себя "титановым боем" после операции и опубликовал свое селфи.

Что произошло с танцором Нади Дорофеевой?

В начале августа возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который выступает в шоу-балете Нади Дорофеевой. Парень вступился за девушку.

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В ответ на это нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Спустя две недели Женя вышел из комы.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

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