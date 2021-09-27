Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021

Признание MELOVIN'a

Ашион vs Ткаченко

Меган в мини

Страшно красивые

Девушка Пустовита

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Танцору Дорофеевой поставили титановую пластину в череп: Наш мальчик поправляется! (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
27 сентября, 16:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Более месяца назад танцор из шоу-балета Нади Дорофеевой пострадал от избиения на улице. После выхода из комы его ждала реабилитация и еще одна операция

Танцор Евгений Гончаренко, который ранее шокировал признанием, что у него после избиения отсутствует часть кости черепа, успешно перенес вторую операцию и вернулся домой. Вместо поврежденной кости ему вставили титановую пластину.

Певица Надя Дорофеева сразу же поделилась радостными новостями в Instastories и опубликовала свежее фото Жени.

Жене сделали операцию! Наш мальчик поправляется! Спасибо еще раз всем, кто беспокоился, – написала артистка.

Реклама

Танцор Нади Дорофеевой перенес вторую операцию
Танцор Нади Дорофеевой перенес вторую операцию / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сам Женя назвал себя "титановым боем" после операции и опубликовал свое селфи.

Что произошло с танцором Нади Дорофеевой?

В начале августа возле одного из киевских клубов возник конфликт между 28-летним мужчиной, который на тот момент еще был работником УГО, и 22-летним танцором Евгением Гончаренко, который выступает в шоу-балете Нади Дорофеевой. Парень вступился за девушку.

Реклама

В ответ на это нападавший мужчина нанес Евгению сильный удар кулаком в голову, от которого тот упал на землю. В результате нападения у Жени было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Спустя две недели Женя вышел из комы.

Момент, когда экс-сотрудник УГО избил танцора Нади Дорофеевой, был запечатлен на камере наблюдения:

Реклама

Узнайте еще новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Билли Айлиш на обложке ELLE US
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять