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TARABAROVA спустя годы о конфликте с Могилевской: "Я получила по голове"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 15:55
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Когда Светлана Тарабарова решила покинуть группу Real O, Наталья Могилевская не хотела ее отпускать и между ними произошла ссора
TARABAROVA спустя годы рассказала о конфликте с Могилевской
TARABAROVA спустя годы рассказала о конфликте с Могилевской / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/tarabarova

TARABAROVA призналась, что после распада первого состава группы Real O, участницы которой недавно снялись в новом клипе, Наталья Могилевская запрещала ей выступать сольно, потому что это нарушало условия контракта.

Тем не менее, сейчас мы знаем Тарабарову как самостоятельную артистку, которая записала три альбома и сняла несколько десятков клипов.

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Спустя девять лет Светлана утверждает, что конфликт с бывшей наставницей стал для нее уроком.

Мне было больно, мне было неприятно. Мы якобы расставались в классных отношениях, а потом я получила по голове. Это был мой опыт, мой урок, после которого я стала взрослее, – сказала Тарабарова в интервью, опубликованном в YouTube-канале Маши Виноградовой.

TARABAROVA рассказала об отношениях с Могилевской
TARABAROVA рассказала об отношениях с Могилевской / Фото: пресс-служба

Сейчас уже популярная артистка TARABAROVA говорит, что давно отпустила скандал с Натальей Могилевской и не держит на нее зла. Более того, она благодарна звезде за то, что открыла для нее дорогу в шоу-бизнес.

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Я к Наталье Могилевской отношусь с уважением. Она умеет отдавать, и не только мне. Она многому научила, – добавила Светлана Тарабарова.

Что мы помним о группе Real O

Коллектив был создан в 2008 году из участниц украинской "Фабрики звезд". Первый состав был представлен: Алисой Тарабаровой (Алиса – псевдоним Светланы – Ред.), Региной Тодоренко, Линой Мицуки и Еленой Кушниренко.

После ухода Тарабаровой и Тодоренко в группу взяли Яну Соломко и Алину Островскую. Самыми популярными песнями коллектива были "Платье", "Я бы".

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В 2017 году был представлен обновленный состав Real O с двумя участницами "Голосу країни" – Анной Кудряшовой, Мариной Царан, а также Анастасией Востоковой.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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