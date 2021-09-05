Тарас Цымбалюк снялся в фотосете в розовом платье и с макияжем: Сеть в восторге

Украинский актер удивил неожиданным образом, который, как считают подписчики, ему очень к лицу. И мы с этим согласны)
Тарас Цымбалюк снялся в платье и с макияжем - фото / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цымбалюк пока не рассказал публике в Instagram, зачем он примерил такой образ, но не многие этим интересуются. В комментариях под постом фолловеры актера пишут ему комплименты и восторгаются его обаятельностью.
На снимках Тарас позирует в розовом платье, с макияжем, массивными украшениями и сигаретой. Вот последнее как раз смутило некоторых пользователей соцсети.
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"Шокировал! Но секси", – оценила фотосессию Тараса Цымбалюка актриса Ольга Сумская, а Даниєль Салем признался, что тоже хотел фото в таком образе. Тараса также похвалили другие коллеги и мира кино и поклонники:
"Волшебный"
"Женщина – огонь!"
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"А вам идет! Даже такой образ!"
"С такой дамой на улице не страшно) Потому что можно вдвоем раскидать целую компанию"
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Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.