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Тебе 16, мне 18: Настя Каменских показала архивное фото с экс-супругой Позитива

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 10:39
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Знаменитая певица снова порадовала поклонников ярким снимком. В этот раз звезда опубликовала юношеское фото, где она изображена вместе с лучшей подругой, с которой дружит уже около 20 лет
Настя Каменских поздравила Анну Андрийчук с днем ​​рождения.
Настя Каменских поздравила Анну Андрийчук с днем ​​рождения. / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которая недавно рассказала о своей первой встрече с Павлом Зибровым, поделилась в Сети фото, на котором ей всего 18 лет. Этим снимком артистка поздравила с днем рождения лучшую подругу, экс-супругу рэпера Позитива Анну Андрийчук. Так, дизайнер отмечает 32-летие.

Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, и самый отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди. У тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим! P.S. Люблю этот снимок. Тебе 16. Мне 18 , – подписала Каменский кадр.

В то же время Андрийчук ответила на поздравление Насте в комментариях, написав: "Любовь моя! Спасибо! Люблю очень!".

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Фото: скриншот instagram/kamenskux

Так, на снимке 18-летняя Каменских и 16-летняя Андрийчук позируют в бассейне. Певица собрала пышные кудри в пучек, а вот Аня волосы распустила. Девушки прищурили глаза, вероятно, потому, что их заслепило солнце во время фотографирования. Также сложно рассмотреть и фигуру тогда будущей певицы, так как она была в воде. Только видно, что Настя в голубом купальнике.

Настя Каменских и Анна Андрийчук в юношеском возрасте.
Настя Каменских и Анна Андрийчук в юношеском возрасте. / Фото: instagram.com/kamenskux

Фаны также поздравили Аню в комментариях под постом. Их удивило, что девушки общаются с такого юного возраста:

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  • Вообще не изменились!
  • Вы супер классные подружки!
  • Какие были красавицы такие и остались.
  • Вау, сколько лет вы дружите? Покажите еще такие старые фотографии. Очень удивилась)
  • Вы действительно знакомы так долго? Вообще было бы интересно узнать, как вы познакомились.
Фото: скриншот instagram/kamenskux

Вообще, Настя и Аня довольно часто публикуют в Сети общие фото. Интересно, что Каменских даже называла подругу "членом семьи". По словам самих девушек, их даже часто считают сестрами. Судя по соцсетям, можно понять, что они много времени проводят вместе, отдыхая.

Настя Каменских и Анна Андрийчук дружат уже около 20 лет.
Настя Каменских и Анна Андрийчук дружат уже около 20 лет. / Фото: instagram.com/kamenskux

Если же раньше считали, что девушек объединяет общее дело их супругов, то теперь стало ясно, что они дружили еще с юных лет.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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