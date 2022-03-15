Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Тина на митинге

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Телеведущий Дмитрий Комаров показал последствия обстрела на Оболони и сравнил его с Фукусимой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 марта, 17:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский телеведущий и путешественник шокирован тем, что происходит в родном Киеве. Дмитрий Комаров показал ужасающие кадры после обстрела
Дмитрий Комаров показал последствия обстрела на Оболони
Дмитрий Комаров показал последствия обстрела на Оболони / Фото: instagram.com/komarovmir

Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить жилые кварталы в столице Украины. Накануне вражеский снаряд попал в дом продюсера Игоря Кондратюка.

От тяжелой артиллерии пострадал и многоквартирный дом в Оболонском районе Киева. Ужасающие кадры с места происшествия показал в своем Instagram Дмитрий Комаров.

Реклама

Журналист на видео рассказал о том, какие трагические последствия несет за собой армия российских "освободителей".

Горе принесла российская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных "мечт", – написал Комаров.

Фото – instagram.com/komarovmir

Путешественник, который многое повидал за время своих экспедиций, был шокировал тем, что подобное могло произойти в мирном Киеве. Комаров сравнил произошедшее с самыми известными атомными катастрофами.

Я бывал в Чернобыле и Фукусиме. Я видел, как страшно выглядят дома, в которых остановилась жизнь. В один момент. Вчера я увидел это дома. Завтрак, который не успели доесть. Игрушки, которые дети второпях бросили. Все вещи, вся жизнь, все то, что семьи собирали десятилетиями, в один миг уничтожено российской армией, – написал журналист.

Фото – instagram.com/komarovmir

Также на видео Дмитрий показал жительницу дома, которая, узнав ведущего, обратилась к нему за помощью. Женщина рассказала, что чудом выжила и не получила ранения от осколков.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Сержант Дерусова Инна Николаевна - старший боевой медик. С начала вторжения российских войск выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области: спасла более 10 украинских военнослужащих, вытащив их из-под вражеского огня. Погибла от артиллерийских обстрелов оккупантов, оказывая помощь раненым. Первая женщина – Герой Украины, которой это звание присвоено посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Гуцул Владимир. Этот боевой офицер еще до российского вторжения был награжден орденом "За мужество". Теперь он получил "Золотую Звезду" и звание Герой Украины. Благодаря его героическим действиям в Херсонской области удалось уничтожить 25 единиц техники врага и около 300 оккупантов.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять