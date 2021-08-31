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Телеведущий извинился перед организаторами концерта Бочелли за скандал: Мне влили в уши источники из КМДА

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
31 августа, 18:33
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Вокруг концерта знаменитого итальянского тенора Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины разгорелся немалый скандал – сцена якобы была установлена на "братской могиле"
Макс Назаров извинился перед организаторами концерта Андреа Бочелли
Макс Назаров извинился перед организаторами концерта Андреа Бочелли / Фото: instagram.com/andreabocelliofficial, .facebook.com/maks.nazaroff

Телеведущий Макс Назаров попросил прощения перед организаторами концерта Андреа Бочелли, на который не пустили украинцев. Несколько дней назад телеведущий опубликовал недостоверную информацию о том, что концерт провели на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов.

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Пост с опровержениями, а также деталями происшедшего Макс Назаров опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

Два дня назад я поддался эмоциям и манипуляциям вокруг этого мероприятия, а сегодня утром со мной связались организаторы и показали все документы. Я сразу прошу прощения у своих читателей за недостоверную информацию, которую мне влили в уши источники из КМДА (очень верю, что их скоро нахер уволят), – написал Макс Назаров.

Андреа Бочелли спел в Киеве в День Независимости
Андреа Бочелли спел в Киеве в День Независимости / Фото: facebook.com/andreabocelli

Затем телеведущий отметил, что фактов массового захоронения именно в месте памятного знака просто нет, а сам Владимир Кличко много раз проводил на этом месте мероприятия.

Кроме прочего, именно люди Кличко лично подносили бумажку с запросом концерта от ОП на подпись начальнику "праздничного" отдела мэрии и разрешение это было получено 13 августа, – продолжил Макс.

Макс опроверг и то, что на концерт было потрачено 40 миллионов гривен, как он писал ранее. Телеведущий сообщил, что на самом деле было потрачено 15 миллионов гривен, и это не деньги из государственного бюджета.

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Смотрите, какой ажиотаж был вокруг концерт Андреа Бочелли в Киеве:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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