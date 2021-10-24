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Оставил деньги в ЦУМе: Олег Панюта рассказал, на что потратил первую зарплату

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
24 октября, 13:54
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Ведущий Олег Панюта уже много лет работает на телевидении, но, как и многие известные журналисты, начинал свою карьеру еще в университетские годы – проходил практику в СМИ
Олег Панюта начинал свою журналистскую карьеру еще в 90-е годы
Олег Панюта начинал свою журналистскую карьеру еще в 90-е годы

Сейчас Олег Панюта берет интервью у первых лиц страны, много лет ведет рейтинговую программу "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" на телеканале "Украина", но, вначале своего пути, оттачивал журналистские навыки на местном канале.

Это был 1990 год. Тогда у меня было в конце концов неплохо с деньгами, – вспоминает телеведущий.

Знакомую для многих студентов проблему нехватки денег Олег не испытывал, ведь несмотря на отсутствие стажа зарплата молодого журналиста была довольно высокой:

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Мне платили 300 рублей. Я очень хорошо работал и они хотели, чтобы я после учебы к ним вернулся, – рассказывает Панюта.

В студенчестве ведущий получал хороший гонорар
В студенчестве ведущий получал хороший гонорар

Во время прохождения практики на региональном телевидении в Симферополе в 90-е годы руководство заметило профессиональный потенциал Олега и его способность к быстрому обучению. Поэтому даже после окончания стажировки ему продолжали поступать предложения о работе и поощрения от начальства в виде гонорара:

Мне даже через полгода, когда я уже не работал, выписали премию в 150 рублей и направили в университет, – делится Олег.

На первые заработанные в журналистике деньги ведущий купил себе серый вязаный пуловер в ЦУМе, который ему долго прослужил, а остальную часть заработка отдал родителям.

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Марина Григоренко
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