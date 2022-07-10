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Теща Владимира Остапчука на стройке показала лайфхак: берем на заметку

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 июля, 20:59
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Телеведущий и его супруга Кристина Горняк показали родителям на каком этапе возведения их элитное жилье. Теща шоумена удивила и его, и родную дочь
Мама Кристины Остапчук удивила пару лайфхаком
Мама Кристины Остапчук удивила пару лайфхаком / Фото: instagram.com/kristygor

Год назад Владимир Остапчук с супругой начали строительство собственного дома под Киевом. Пара уже продумала все детали и сейчас активно ведет ремонт в будущем семейном гнездышке.

Супруги стараются следить за всеми этапами строительства. Так, в очередной раз Владимир и Кристина решили навестить дом вместе с родителями.

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Теща телеведущего продемонстрировала необычный лайфхак, которым Кристина уже поделилась со своими фолловерами в Instagram.

Скриншот – instagram.com/kristygor

Женщина взяла спички и посмотрела на пламя в отражении оконного стекла. Спустя время супруга Остапчука объяснила для чего это было сделано.

Как оказалось, таким образом можно проверить сколько камер в стеклопакетах!

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Сколько есть отражений, то столько там внутри и стекол! Я сама в шоке, – рассказала Кристина.

Скриншот – instagram.com/kristygor

Остапчук тоже добавил видео к себе в Instories, чтобы его поклонники тоже научились таким премудростям от тещи.

Строительство нового дома прибавляет паре сил и мотивирует продолжать роботу. Напомним, что совсем недавно Владимир Остапчук выяснял отношения со своей бывшей супругой, Еленой Войченко. Телеведущий заявил, что семья экс-возлюбленной преследует и угрожает ему.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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