Теща Владимира Остапчука на стройке показала лайфхак: берем на заметку

Год назад Владимир Остапчук с супругой начали строительство собственного дома под Киевом. Пара уже продумала все детали и сейчас активно ведет ремонт в будущем семейном гнездышке.
Супруги стараются следить за всеми этапами строительства. Так, в очередной раз Владимир и Кристина решили навестить дом вместе с родителями.
Теща телеведущего продемонстрировала необычный лайфхак, которым Кристина уже поделилась со своими фолловерами в Instagram.
Женщина взяла спички и посмотрела на пламя в отражении оконного стекла. Спустя время супруга Остапчука объяснила для чего это было сделано.
Как оказалось, таким образом можно проверить сколько камер в стеклопакетах!
Сколько есть отражений, то столько там внутри и стекол! Я сама в шоке, – рассказала Кристина.
Остапчук тоже добавил видео к себе в Instories, чтобы его поклонники тоже научились таким премудростям от тещи.
Строительство нового дома прибавляет паре сил и мотивирует продолжать роботу. Напомним, что совсем недавно Владимир Остапчук выяснял отношения со своей бывшей супругой, Еленой Войченко. Телеведущий заявил, что семья экс-возлюбленной преследует и угрожает ему.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"