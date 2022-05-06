Лидер ТІК Виктор Бронюк о рашистах: эти придурки, как дети – пока не используют все петарды – не успокоятся

Виктор Бронюк из тех украинских звезд, кто сменил музыкальный инструмент на оружие. Певец в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к территориальной обороне Винницы

Виктор Бронюк рассказал о службе в теробороне, войне и признался, где его семья / Фото: Getty Images, instagram.com/viktorbronyuk_official

Лидер группы "ТІК" в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" рассказал, где сейчас его жена, а также о мифах, в которые пора перестать верить.

О теробороне Винницы

С первых дней полномастшабного вторжения РФ в Украину Виктор Бронюк пошел в Винницкую тероборону. Прошло два месяца и стало легче. По словам артиста, исчез тот хаос, который был в первые дни.

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Виктор Бронюк в терробороне / Фото: пресс-служба

Сейчас каждый точно знает, куда ему идти и что делать. Тероборона уже сформирована в боевые единицы и каждый на своем месте четко выполняет те функции, которые возложены на него в соответствии с должностными инструкциями и штатным расписанием.

Виктор добавил, что тероборона Винницы всегда в полной боевой готовности!

Знал, что Россия нападет

Виктор по образованию историк, и потому о "братских" народах уже давно все понял. Неизбежность полномасштабного наступления России для певца была очевидна. Военные действия не застали его врасплох и морально он был к ним готов. Как признался лидер группы "ТІК", внутренние изменения пережил еще в 2014 году.

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Виктор Бронюк в 2014 году / Фото: пресс-служба

Тогда, в первые дни аннексии Крыма и наступления на Донбасс, действительно была не столько внутренняя паника, а скорее отвращение к нашим северным, так сказать, соседям. Сначала чувствовал определенную беспомощность, не понимая, что делать и какая от меня может быть польза. И, будучи постоянно на связи с ребятами, которые сразу поехали защищать восточные границы, быстро включился в волонтерскую деятельность.

Виктор отметил, что он из тех, у кого разочарований нет, а наоборот, переполняет гордость за героическое сопротивление украинского народа и сплоченность на всех фронтах.

Да, как умеют организоваться и мобилизоваться украинцы, действительно не умеет никто!

О зверствах рашистов

Лидер группы "ТІК" сразу понял, что война быстро не закончится.

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На секундочку – на нас напала вторая армия мира. И какая бы она ни была "лаптеногая" и бестолковая, но имеет очень большую численность и количество оружия.

Новости о зверствах оккупантов в Киевской области, в Краматорске, насильственном вывозе украинцев с оккупированных территорий, Мариуполе Виктору читать очень трудно.

То, что рашисты творят на нашей земле, не подпадает ни под какую классификацию, кроме как уголовные преступления. То, что это может делать живое существо, потому что людьми трудно назвать, в голову не укладывается. Это вообще что-то бесчеловечное. И даже не животное…

Ответ на вопрос "Как же они так с нами могли?"

Виктор отметил, россияне на протяжении многих поколений сильно деградировали как нация и вообще как социальные существа.

Тем, кто спрашивает "Как же они так с нами могли?" Бронюк рекомендует почитать историю.

Мы никогда не были и не сможем быть братьями с людьми, которые всю жизнь, всю свою историю желали нам зла. Россияне всегда нас ненавидели только за то, что мы есть. С одной стороны, они должны были признавать нас, ведь украли часть нашей истории, на которой все это время, собственно, и держалось их мифическое "величие". Когда Петр I захотел построить империю, он хорошо понимал, что без истории империя невозможна, поэтому они украли историю Украины. И потом веками делали все, чтобы украинцы начали отождествлять себя с россиянами. Но не получилось и не получится.

/ Фото: пресс-служба

Певец отмечает, что между нами была и есть огромная пропасть и никогда мы не сможем быть "братьями", сколько бы советская власть и ее сторонники не навязывали нам эту псевдобратскую любовь. Это все миф, о котором следует забывать.

Один из главных уроков нынешней войны, который мы должны извлечь — научиться уважать себя, окончательно пройти этап самоидентификации и до конца своих дней рассказывать собственным детям, чтобы они в свою очередь передавали всем другим потомкам правду о том, кто мы на самом деле. Что украинцы – представители героической нации, доказавшей всему миру, что имеет право на независимость и свободу. Как писал классик, мы "народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!!"

Где сейчас дети и жена

Виктор с женой Татьяной воспитывают сына Даниила и дочь Еву. Дети знают, что папа не может оставаться в стороне, когда в Украине беда. Они привыкли, что Виктор занимается волонтерством и всегда на связи с защитниками. За несколько дней до полномасштабной войны Виктор откровенно поговорил с женой и детьми, чтобы каждый понимал, к чему все идет, какие возможны последствия и как следует действовать.

Когда начались ракетные обстрелы, было принято решение, что жене и детям безопаснее будет в Болгарии, где у семьи есть свой дом.

Жены и дети Виктора Бронюка / Фото: пресс-служба

Конечно, детям было непросто принять тот факт, что они едут без меня, но я раз объяснил, что есть такая святая обязанность — защищать Родину, свою землю и свой родной дом, которые вдруг решил захватить и хочет уничтожить враг-сосед. Конечно, будучи в вынужденной разлуке, мы скучаем друг по другу, но что поделаешь — такое время, что должны сейчас плодотворно поработать для того, чтобы выгнать вражескую нечесть из Украины.

По словам Бронюка, после победы он непременно наверстает потерянные часы и будет наслаждаться моментами рядом со своими родными и близкими.

Первые обстрелы Винницы

Виктор рассказал, что обстрелы заставали и дома, и когда был за рулем.

А ближайшее, что упало возле моего дома, когда обстреливали телевизионную башню. Хотя стояла глубокая ночь, так случилось, что я не спал. Как раз созванивался с ребятами, которые в то время на границе забирали машины для военных подразделений. Они как раз проходили таможню, поэтому нужно было постоянно общаться. В момент попадания первой ракеты я просто услышал взрыв, а когда уже упала вторая — мебель в доме изрядно затряслась. Конечно, в эти моменты переполняли не самые приятные ощущения, но я выглянул в окно, убедился, что все в поле зрения стоит на месте, и продолжил решение неотложных вопросов.

О жене психологе

Певец отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения жена проводила разговоры с сыном и дочерью и помогала принять новую реальность.

Горжусь своей женой, что она всегда умеет найти правильные слова и достучаться до сердца каждого.

Виктор Бронюк с женой / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Также Татьяна оказывает психологическую помощь другим через соцсети – постоянно делится действенными методиками и проверенными алгоритмами действий, помогающими побороть чрезмерную тревогу и чувство страха в военное время.

Кроме этого, жена лидера "ТІК" занимается волонтерством в Болгарии – помогает с поиском жилья и организацией всех процессов, которые необходимо сделать для получения статуса беженца или временно перемещенного семьям и деткам, вынужденным покинуть свои украинские дома.

О запрете российской музыки

Виктор поддерживает инициативу запретить российскую музыку в Украине, но отмечает, что такие методы не действенны.

Главный вопрос же не в запретах, а в том, насколько у нас люди готовы будут окончательно избавиться от той "русскоязычной челюсти" и "русского" контента. Если украинцы не захотят воспринимать и слушать все, то и не нужно будет никаких запретов. А если после войны ничего не изменится и, не дай Бог, останутся нарративы типа "какая разница", то какой вообще смысл был в этой войне? Снова пройдет каких-то пару десятков лет и наших детей еще раз придут "спасать" москали, потому что здесь якобы "ущемляют" их "русский язык".

Виктор Бронюк поддерживает запрет российской музыки / Фото: пресс-служба

Как отметил певец, на законодательном уровне давно нужно было все урегулировать и решить.

Я всегда говорил и говорю: до тех пор, пока мы от этого "путина в голове" не избавимся, он будет лезть. Это как демон! И мы пустили его сюда. Каждый в какой-то степени. Кто-то грешил тем, что слушал российскую музыку и смотрел их сериалы, кто-то — тем, что сам говорил и еще с детства приучал детей к русскому языку, потому что очень трудно выучить украинский. Но если у тебя нет самоуважения к самому себе, своему государству, языку, культуре, то о чем мы можем говорить? О каких запретах? Это все на самом деле у изголовья каждого из нас. И сейчас мы все должны ясно осознавать, что нельзя давать и малейшего повода бешеному соседу, чтобы он снова и снова не приходил сюда нас "спасать".

Об окончании войны

Виктор, как и большинство украинцев, мечтает о победе. Но он понимает, что война начинается быстро, но чтобы ее закончить, нужно время.

Сперва должно быть политическое решение, но чтобы оно состоялось, должны предшествовать ряд факторов: военных, экономических, социальных, которые приведут к тому, что рано или поздно придется сесть за стол переговоров и договариваться о завершении боевых действий, переходить к следующей фазе отношений.

Лидер группы "ТІК" добавил, что, к сожалению, на многое мы не можем повлиять.

Знаете, это как на Новый год дети покупают пачку петард, и пока все не используют, не успокоятся. Так же и придурки-рашисты. Они насобирали оружие и сейчас разбрасывают его налево и направо. Варианты какие возможны? Либо кто-то даст по голове, подзатыльник, либо весомую роль сыграют внешнеполитические факторы и сплоченность мирового сообщества, либо будут лупить, пока все запасы не закончатся. Должны ждать всех этих вариантов.

Певец отмечает, что Украина без боя не сдастся, и сегодня никто не готов отдавать свои дома, города и села оккупанту.

Люди будут защищать и сражаться. Вопрос только – сколько на это уйдет времени и человеческих жизней. Вот главный момент.

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