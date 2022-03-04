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Путинолюб Тимати открыто угрожает Максу Барских: "Обязательно покажу тебе, кто здесь кто"

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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4 марта, 12:46
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Российский рэпер, активно поддерживающий многие годы политику Путина, угрожает украинскому артисту Максу Барских
Тимати шлет угрозы Максу Барских
Тимати шлет угрозы Максу Барских / Фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/timatiofficial

Недавно мы писали о том, что Потапу угрожают из-за его высказываний против войны, которую Россия уже девятый день ведет в Украине. Теперь же стало известно, что получает угрозы Макс Барских.

Так, под постом у Потапа он написал, что и ему угрожают.

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комментарий Барских на странице у Потапа / скриншот

Все дело в том, что Макс Барских в инстаграм сказал, что больше никогда не приедет в Россию с концертами.

Кстати, пост Макса поддержала одна из "девушек Тимати" Саша Дони, киевлянка, у которой с ним, как писали СМИ, был пиар-роман за деньги.

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А затем российский рэпер Тимати, который всегда находился на коротком поводке у российской власти, открыто пообещал, что в свое время Барских придется ответить за его эпитет "дырявая" Россия:

Тимати угрожает Барских

Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто.

Но пусть Тимати не обольщается. Время все расставит по своим местам и справедливость восторжествует. И мы еще увидим, как пропутинские звезды захотят отмыться в глазах всего мира.

Отметим, что в РФ все же есть думающие люди, которые осуждают действия Путина и требуют у него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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