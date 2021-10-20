Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021

Лесе Никитюк - 34!

Ивлеева и Собчак

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль анонсировала новый альбом, который посвятила бывшему(видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
20 октября, 12:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица Тина Кароль анонсировала у себя в соцсетях выход мини-альбома под названием "Двойной рай"
Тина Кароль анонсировала новый альбом
Тина Кароль анонсировала новый альбом / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль продолжает радовать поклонников новыми песнями. 29 октября артистка презентует мини-альбом, посвященный человеку, от отношений с которым они оба уже освободились.

Выбирая основным стилем альбома ритм-н-блюз, Тина Кароль становится подчеркнуто откровенной в своей сексуальности и близости. Не теряя своей опоры, певица фокусируется на фирменных сложных нотах, – сказано в аннотации к альбому.

Реклама

Отрывок одной из песен Тина Кароль уже опубликовала в TikTok

@tinakarol

" " " ", ##. ! ##

-

В комментариях поклонники пишут, что уже с нетерпением ждут 29 октября, чтобы услышать мини-альбом полностью.

  • "Невероятно, аж захватывает дух как красиво и очень интересно услышать полностью"
  • "Это так красиво. Мы еще не слышали эту песню, мне уже очень нравится. Просто разрыв.Очень ждем альбом полностью"
  • "Ваау. Это взгляд. Ждем премьеру безумно"
Скриншот: TikTok
Скриншот: TikTok
Скриншот: TikTok
Скриншот: TikTok

Другие новости о певице:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять