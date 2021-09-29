Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Måneskin в Украине

Реюнион года

Insta-развод

Парень Алены

Полякова - брюнетка

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль чуть не задохнулась в подвале: Замотали мою голову в гипс, оно начало душить меня

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
29 сентября, 17:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица вспомнила один из моментов подготовки к своему масштабному концерту "Интонации". Тогда жизнь звезды оказалась фактически под угрозой
Тина Кароль рассказала, как чуть не задохнулась
Тина Кароль рассказала, как чуть не задохнулась / Фото: YouTube, instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль, которая недавно решилась на опасный трюк, призналась, что однажды чуть не задохнулась. Для одного из номеров концерта знаменитость решила сделать всем танцовщицам силиконовые маски со своим лицом, чтобы они были похожи друг на друга. Привело это к непредсказуемым последствиям.

Об этом звезда рассказала на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы.

Я поперлась сама в подвал, где ребята профессионально делают маски. Они замотали мою голову в гипс. Оставили только отверстия для носа, чтобы я могла дышать. Этот гипс начал сохнуть и постепенно сдавливаться. Оно начало душить меня, я понимаю, что в комнате никого нет и эта фигня деревянная. У меня случилась паника, – сказала Тина Кароль.

Реклама

Тогда звезда начала звать на помощь.

Они пришли, сказали, если снимем гипс, то не получится оттиск. Я дала понять, что мне все равно на оттиск, я задыхаюсь. Они разрезали, оттиск сделали. Лица получились уродливейшими. Мы отказались от этой идеи, – сказала певица.

Смотрите полное видео с рассказом Тины Кароль:

Реклама

Узнайте другие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять