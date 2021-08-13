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Тина Кароль и KAZKA спели вместе и получилось волшебно – послушайте (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 августа, 10:51
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Две ярких украинских певицы объединились, чтобы записать совместный трек. Он вошел в новый альбом Тины Кароль, в котором она сделала коллаборации с другими артистами
KAZKA и Тина Кароль
KAZKA и Тина Кароль / Фото: пресс-служба

Премьера новой дуэтной песни Тины Кароль с группой KAZKA, фрагмент которой ранее заинтриговал слушателей, наконец-то состоялась. "Зірочка" вошла в украиноязычный альбом дуэтов "Молода кров", выход которого приурочен к 30-летию Дня Независимости Украины. Аудиоверсия трека вышла на YouTube.

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Тина Кароль рассказала, что музыкант Дмитрий Ципердюк написал песню "Зірочка" очень давно. Она была популярна в родном городе певицы – Ивано-Франковске.

"Я слушала ее еще школьницей. Всегда верила, что "Зірочка" – всеукраинский и международный хит. Сквозь годы меня не покидала мысль о том, чтобы исполнить эту песню. Я предложила группе KAZKA спеть "Зірочку" в дуэте: они, как никто соответствуют танцевальному, этническому, легкому настроению песни. Саша Зарицкая – единственная исполнительница, которая смогла бы так непринужденно исполнить этот будущий хит", – рассказала Тина Кароль.

Группа KAZKA охотно решила поддержать проект "Молода кров", в котором Тина Кароль записала дуэты на украинском языке с артистами новой формации. Главная миссия этих коллабораций – пополнить каталог украинской музыки современными песнями и открыть для широкой аудитории новые имена.

Тина Кароль с группой KAZKA выпустили песню "Зірочка"
Тина Кароль с группой KAZKA выпустили песню "Зірочка" / Фото: пресс-служба

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что знает не понаслышке, как сложно молодым музыкантам доносить свое творчество до многомиллионной аудитории.

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Релиз альбома дуэтов "Молода кров" состоится 20 августа, но уже сейчас он доступен по предзаказу в Apple Music.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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