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Тина Кароль на Танцах со звездами в Грузии не смогла спеть на русском (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 13:48
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Украинская певица стала гостьей одного из эфиров танцевального шоу, где представила новую версию трека "Красиво"
Тина Кароль спела дуэтом с Анри Джохадзе
Тина Кароль спела дуэтом с Анри Джохадзе / Фото: instagram.com/anrijokhadze

В финале "танцев" Кароль спела вместе с известным грузинским артистом Анри Джохадзе, который представлял Грузию на "Евровидении-2012".

Примечательно, что он пел на своем родном языке, а Тина – на английском (песня "Красиво" написана на русском).

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Видео Tina Karol & Anri Jokhadze – So Crazy / ტინა კაროლ & ანრი ჯოხაძე – ისევ მოხვალ опубликовано в YouTube-канале Анри.

Судя по комментариям под роликом, публике понравился такой вариант трека и особенно дуэт Тины и Анри:

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  • "Замечательный дуэт! Браво!"
  • "Восхитительно! Браво!"
  • "Лучший дуэт 2022 года"
  • "Удивительно красивый дуэт!"

Скриншот: YouTube

Тина на "Танцах со звездами" в Грузии

Это уже второй раз, когда Тина Кароль выступает в этом шоу. Несмотря на то, что практически весь ее репертуар написан на русском, в первый раз на проекте в Грузии Кароль пела украинскую композицию "Намалюю тобі зорі".

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Недавно в Сеть попало видео, в котором растрепанная Тина Кароль побегала в тапочках-батонах за 3 тысячи гривень. Певица решила показать фанам репетицию концерта, на которой она появилась в смешном образе.

Инна Петрова
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