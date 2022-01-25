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Тина Кароль не праздновала день рождения с 25 лет: Выбирала убегать от лишних глаз

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 10:56
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25 января свой день рождения празднует поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль. Сегодня любимой певице миллионов исполняется 37 лет
Тине Кароль сегодня исполнилось 37 лет
Тине Кароль сегодня исполнилось 37 лет / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая недавно заинтриговала поклонников видео с бывшим возлюбленным Мишель Андраде, призналась, что не праздновала свой день рождения 12 лет.

В своем Instagram-аккаунте певица разоткровенничалась с поклонниками и рассказала, что после новости о том, что ее муж Евгений Огир болен, она не отметила ни одного дня рождения.

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Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного Дня Рождения! Всегда выбирала сидеть в студии, петь, сниматься в "Голосе" или убегать от лишних глаз и поздравлений на Северный полюс, к северному сиянию. Это всего лишь день, но так много в нем надежд, – написала Тина Кароль.

В публикации Тина поделилась архивными фото и видео, на которых показала, как проводила торжество за работой и в кругу самых близких людей.

Что случилось с мужем Тины Кароль?

Продюсер Евгений Огир и Тина Кароль познакомились в 2007 году. Тогда будущие супруги не обратили друг на друга внимание, но в скором времени Евгений стал продюсером Тины и между ними стали завязываться чувства.

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В 2008 году пара тайно поженилась, а позже и обвенчалась в Киево-Печерской лавре. В том же году у пары родился сын Вениамин.

Тина Кароль и ее супруг Евгений Огир, который умер в 2013 году
Тина Кароль и ее супруг Евгений Огир, который умер в 2013 году / Фото: Instagram.com

Через четыре года, в 2012, стало известно, что у Огира обнаружили онкологическое заболевание – рак желудка. Продюсер попал в больницу и все время находился под присмотром врачей. В 2013 году Евгения не стало.

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Тина Кароль очень болезненно переживала смерть супруга. Певица долгое время не появлялась на публике, а после посвятила огромную часть своей музыкальной карьеры песням от супруге.

Ранее мы сделали подборку самых неожиданных дуэтов Тины Кароль, о которых многие фанаты даже не знали.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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