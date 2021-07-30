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Тина Кароль отдыхает в Исландии со своим сыном (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
30 июля, 08:35
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Певица наслаждается природой и показывает, как может сиять даже без единой капли макияжа и в теплой удобной одежде
Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном
Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Пока другие знаменитости выбирают пляжный отдых в Турции или Греции, Тина Кароль в теплой одежде покоряет Исландию. Компанию звездной маме составил ее 12-летний сын Вениамин, который учится в Великобритании. Снимками с отдыха певица поделилась в Insta-stories.

Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном
Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

На коротких видео и фотографиях певица показывает, какая красивая природа и пейзажи в Исландии. Они успели уже увидеть вулкан и застывшую лаву, водопад и различные архитектурные памятники.

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Тина Кароль отдыхает в Исландии
Тина Кароль отдыхает в Исландии / Фото: instagram.com/tina_karol

После концертов, где Тина Кароль выступает в сценической одежде и с ярким макияжем, в путешествии она отказалась от косметики, а облегающие платья заменила на удобную и теплую одежду. На одном из видеороликов, где позирует на фоне красивой природы, она написала: "Наконец сияю".

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В июле у Тины Кароль было несколько сольных концертов в поддержку своего альбома "Красиво". С одного из таких концертов Тина Кароль ушла из-за мокрой сцены.

Смотрите в сюжете захватывающую историю карьеры Тины Кароль:

Ранее Тина Кароль впервые показала отрывок неизданного клипа. Его снял Алан Бадоев. Поклонники Тины Кароль почти 10 лет ждали релиза ее видео на песню "Микроволновка".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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