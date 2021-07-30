Тина Кароль отдыхает в Исландии со своим сыном (фото)

Певица наслаждается природой и показывает, как может сиять даже без единой капли макияжа и в теплой удобной одежде

Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

Пока другие знаменитости выбирают пляжный отдых в Турции или Греции, Тина Кароль в теплой одежде покоряет Исландию. Компанию звездной маме составил ее 12-летний сын Вениамин, который учится в Великобритании. Снимками с отдыха певица поделилась в Insta-stories.

Тина Кароль отдыхает в Исландии с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

На коротких видео и фотографиях певица показывает, какая красивая природа и пейзажи в Исландии. Они успели уже увидеть вулкан и застывшую лаву, водопад и различные архитектурные памятники.

Тина Кароль отдыхает в Исландии / Фото: instagram.com/tina_karol

После концертов, где Тина Кароль выступает в сценической одежде и с ярким макияжем, в путешествии она отказалась от косметики, а облегающие платья заменила на удобную и теплую одежду. На одном из видеороликов, где позирует на фоне красивой природы, она написала: "Наконец сияю".

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В июле у Тины Кароль было несколько сольных концертов в поддержку своего альбома "Красиво". С одного из таких концертов Тина Кароль ушла из-за мокрой сцены.

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Ранее Тина Кароль впервые показала отрывок неизданного клипа. Его снял Алан Бадоев. Поклонники Тины Кароль почти 10 лет ждали релиза ее видео на песню "Микроволновка".