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Тина Кароль поддержала запрет российской музыки в Украине: певица объяснила перспективы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 июня, 11:27
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На днях Верховная Рада подписала закон, запрещающий российскую музыку в украинских медиа и в общественном пространстве. Тина Кароль считает, что это хорошее начало для написания новейшей истории Украины
Тина Кароль высказалась о запрете российской музыкы в Украине
Тина Кароль высказалась о запрете российской музыкы в Украине / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая уже несколько месяцев активно гастролю по миру в поддержку Украины, объяснила, что "отмена" российской культуры, в частности музыки в Украине – очень необходимая вещь.

Певица считает, что это правильное решение, которое даст толчок для развития украинского. Об этом звезда сказала в эфире национального телемарафона, транслируемого на YouTube-канале "Украина 24".

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Я поздравляю музыкантов и украинский народ, что мы шаг за шагом становимся независимыми. Очень важно держать только наш строй, который интересен только нам, – заявила Кароль.

Также звезда заявила, что мы должны навести порядок в благотворительных концертах в поддержку Украины, где собираются средства и где артисты очень часто исполняют российские песни.

Я считаю, что эти концерты должны называться коммерческими, и никак они не могут представлять Украину. Нужно как-то наладить это или указывать, что на концерте звучат российские песни. Потому что у сообщества за границей вопрос: "Так вы воюете или поете на русском на своих благотворительных концертах?", – отметила знаменитость.

По мнению Тины Кароль, этот закон откроет многие возможности для молодых артистов.

Это позволит развивать молодежь, предоставить им шанс звучать, ведь сегодня у них одна площадка – Интернет. Также мы закаляем новую историю Украины таким сложным болезненным путем. Но давайте мы будем писать эту новейшую историю без рашистов, – подчеркнула Кароль.

Также по мнению Тины Кароль, этот закон поможет решить вопросы с украинскими артистами, которые строили карьеру в РФ и в начале полномасштабной войны придерживались нейтралитета.

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Такое регулирование российской музыки немного притушит пыль, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи к своей Родине, – отметила певица.

Анастасия Рогожинская
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