Тина Кароль поделилась забавным снимком себя и брата в юности (фото)

Украинская певица показала поклонникам, как выглядела в начале своей карьеры в 2005 году после получения первой серьезной награды на музыкальном фестивале

Тина Кароль показала себя в юности / Фото: Инстаграм

Тина Кароль, которая недавно удивила фанатов признанием, что рассталась с таинственным возлюбленным, тоже решила поддержать новый тренд среди знаменитостей и опубликовала свое старое фото на странице в Instagram. Также ранее снимками и видео из юности с подписчиками поделились Слава Каминская и Анна Седокова.

Фотография, которую показала Кароль, была сделана 16 лет назад после ее участия в международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", где она тогда победила. На ней Тина запечатлена вместе со своим родным братом Станиславом сразу после приезда домой.

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В руках первая большая награда – хрустальная волна с фестиваля. Выражение лица говорит о состоянии, - подписала снимок украинская исполнительница.

Фото: Instagram

Несмотря на то, что фотография была сделана много лет назад, заметно, что внешне Тина практически не изменилась – певицу с легкостью можно узнать. Среди отличий лишь стрижка и цвет волос.

Забавно, что многие поклонники артистки обратили внимание на схожесть ее брата с известным иностранным актером – Жан-Клодом Ван Даммом. Но Кароль опередила их комментарии по этому поводу и в шутку сделала опрос о том, кто же на фото – ее брат Стас или Ван Дамм.

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