Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ МЮ - МанСити: онлайн Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине

Откровения Лободы

Гага и Гуччи

Архив Ротару

Мнение о "Вечных"

Шоу "Маска". Сезон 2

Трибьют Тату
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль поделилась забавным снимком себя и брата в юности (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
6 ноября, 11:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица показала поклонникам, как выглядела в начале своей карьеры в 2005 году после получения первой серьезной награды на музыкальном фестивале
Тина Кароль показала себя в юности
Тина Кароль показала себя в юности / Фото: Инстаграм

Тина Кароль, которая недавно удивила фанатов признанием, что рассталась с таинственным возлюбленным, тоже решила поддержать новый тренд среди знаменитостей и опубликовала свое старое фото на странице в Instagram. Также ранее снимками и видео из юности с подписчиками поделились Слава Каминская и Анна Седокова.

Фотография, которую показала Кароль, была сделана 16 лет назад после ее участия в международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", где она тогда победила. На ней Тина запечатлена вместе со своим родным братом Станиславом сразу после приезда домой.

Реклама

В руках первая большая награда – хрустальная волна с фестиваля. Выражение лица говорит о состоянии, - подписала снимок украинская исполнительница.

Фото: Instagram

Несмотря на то, что фотография была сделана много лет назад, заметно, что внешне Тина практически не изменилась – певицу с легкостью можно узнать. Среди отличий лишь стрижка и цвет волос.

Забавно, что многие поклонники артистки обратили внимание на схожесть ее брата с известным иностранным актером – Жан-Клодом Ван Даммом. Но Кароль опередила их комментарии по этому поводу и в шутку сделала опрос о том, кто же на фото – ее брат Стас или Ван Дамм.

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Опрос
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Откровенно для VOGUE
Lady GAGA в британском журнале
Больше фоток звезды
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять