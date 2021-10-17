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Тина Кароль прилетела в Лондон и показала сына: Веня уже выше мамы! (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
17 октября, 21:27
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В ноябре этого года сыну Тины Кароль исполнится 13 лет. Сейчас мальчик живет в Великобритании, в украинской семье. Как только у Тины появляется возможность, она сразу же приезжает к сыну в Лондон
Тина Кароль показала новые фото с сыном
Тина Кароль показала новые фото с сыном / Фото: instagram.com/tina_karol

В своем Instagram-аккаунте Тина Кароль, которая ранее показала платье от Balmain, разместила два фото. Первый снимок – это селфи. На нем Кароль, сидя в автомобиле, позирует вместе с сыном Вениамином, который заметно подрос.

На втором фото Кароль с сыном позируют на Тауэрском мосту в Лондоне.

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Девочки, только с моего разрешения, – шутливо подписала снимок Тина, намекая на то, что сын взрослеет и скоро у него явно появятся поклонницы.

Скриншот: Instagram

В комментариях к фото в фан-аккаунте Тины в Instagram многие написали, что Вениамин быстро вырос. По росту он уже перегнал маму!

Вот, что пишут фанаты Кароль:

  • Тина, жди невестку!
  • Веня уже выше мамы!
  • Вот джигит!
  • Богатырь уже!
Скриншот: Instagram

Что известно о сыне Тины Кароль

Вениамин родился 18 ноября 2008 года. Отец мальчика – покойный супруг Тины Кароль, продюсер Евгений Огир. Сейчас Вениамин живет и учится в Великобритании. Иногда мальчик приезжает в Украину к маме, но Тина также нередко навещает сына в Лондоне.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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