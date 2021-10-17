Тина Кароль прилетела в Лондон и показала сына: Веня уже выше мамы! (фото)

В своем Instagram-аккаунте Тина Кароль, которая ранее показала платье от Balmain, разместила два фото. Первый снимок – это селфи. На нем Кароль, сидя в автомобиле, позирует вместе с сыном Вениамином, который заметно подрос.
На втором фото Кароль с сыном позируют на Тауэрском мосту в Лондоне.
Девочки, только с моего разрешения, – шутливо подписала снимок Тина, намекая на то, что сын взрослеет и скоро у него явно появятся поклонницы.
В комментариях к фото в фан-аккаунте Тины в Instagram многие написали, что Вениамин быстро вырос. По росту он уже перегнал маму!
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Вот, что пишут фанаты Кароль:
- Тина, жди невестку!
- Веня уже выше мамы!
- Вот джигит!
- Богатырь уже!
Что известно о сыне Тины Кароль
Вениамин родился 18 ноября 2008 года. Отец мальчика – покойный супруг Тины Кароль, продюсер Евгений Огир. Сейчас Вениамин живет и учится в Великобритании. Иногда мальчик приезжает в Украину к маме, но Тина также нередко навещает сына в Лондоне.
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