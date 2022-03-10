Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Путь Барских

Украинцы≠русские

Леонтьев потерялся

Сбежали из РФ

Поддержка Росомахи

Раша, гудбай!
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Тина Кароль пристыдила украинских артистов, выступавших в России до войны: "Было время трудное, вам было по*ую"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 марта, 00:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица открыто возмутилась позицией украинских артистов, которые после 2014 года активно гастролировали в РФ, а сейчас стали поддерживать Украину
Тина Кароль осудила украинских артистов, выступавших до войны в России
Тина Кароль осудила украинских артистов, выступавших до войны в России / Фото: instagram.com/tina_karol

Хотя Тина Кароль имена таких артистов называть не стала. Но, скорее всего, речь идет о Ани Лорак и Светлане Лободе , которые боятся прямо сказать в своих речах, кто стреляет по мирному населению в Украине и с какой стороны летят ракеты в наши города.

Кароль напомнила, что в 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс. Но, не смотря на эти обстоятельства некоторые украинские артисты не отказались от гастролей в стране-агрессоре.

Реклама

Теперь, когда Россия напала на Украину, некоторые звезды остались без гастролей в России. И они решили активно высказываться о войне, выставляя жалостливые постики в соцсетях.

Кароль осудила таких артистов и посоветовала им "не отвлекаться от спасения своей заблудшей души".

В 2014 году выбрать свою страну было для артиста сложным шагом, как мы все помним. Немногим это стало под "силу". Было время трудное, вам было по*ую. Когда кончились российские концерты, наступило затруднение у вас. Уже некуда бежать. Перекраска зашкаливает! Делайте дела не для поста в Instagram, не отвлекайтесь от спасения своей заблудшей души, нам все равно на весь этот контент. Лучший детектор лжи – это народ. Он сам решит, где кто и чей! Слава Украине, – написала знаменитость.

Скриншот instagram/tina_karol

Напомним, также Регина Тодоренко побоялась сказать, что Путин убивает мирных украинцев и бомбит города

Реклама

Ранее Тина Кароль матом обратилась к Путину: "Я испепелю тебя! Берегись, х**ло!".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Майор Сак Александр Александрович – командир механизированного батальона, вступивший в сражение с тактической группой врага и победивший благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике. Награжден Орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. Один из самых молодых комбатов Украины - ему 27.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять