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Одинокая Кароль не умеет строить отношения с людьми: "Я не знаю настоящей дружбы"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
27 декабря, 17:50
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В откровенном интервью певица рассказала, есть ли у нее настоящие друзья, и собирается ли она выйти замуж
Тина Кароль рассказала, есть ли у нее друзья
Тина Кароль рассказала, есть ли у нее друзья / Фото: YouTube

Украинская певица Тина Кароль не раз говорила, что у нее очень мало близких друзей. В интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" она подтвердила свои слова.

В беседе с Даниэлем Салемом, с которым, к слову, Тина поддерживает хорошие отношения, она призналась, что не возлагает больших надежд на людей, так как всем свойственно меняться.

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Я не знаю настоящей дружбы. Это реально мой такой пробел. Я бы этому очень хотела научиться – по-настоящему дружить. Хотя я искренняя, не делюсь секретами, я никогда не буду делиться секретами, – сказала Тина Кароль в интервью.

Тина Кароль в студии "Зіркового шляху"
Тина Кароль в студии "Зіркового шляху" / Фото: YouTube

Ведущий Даниэль Салем также поинтересовался у Тины, готова ли она выйти замуж и если это произойдет, узнает ли о свадьбе Украина.

Нет, это будет секрет, – коротко ответила Кароль.

Надеемся, Тина пошутила и она не утаит такое событие от публики и своих поклонников!

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Недавно певица рассказала, что ее сын Вениамин беспокоится о ее личной жизни. Когда Тина Кароль изменила свой имидж, ее ребенок очень удивился и спросил, не нашла ли мама себе жениха.

Он мне сказал: "Я знаю, зачем ты это сделала, чтобы быть еще моложе. Все в классе говорят, что у тебя мама очень красивая. И ты хотела, чтобы они видели, что ты еще краше. Что, ты ищешь себе кого-нибудь?" – процитировала сына Кароль.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль спрячется в одном из образов шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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