Тина Кароль призналась, за какого парня хочется выйти замуж

На прошлой неделе Тина Кароль презентовала альбом дуэтов под названием "Молода кров". В рамках проекта певица записала совместный трек с певцом и судьей шоу "Співають всі" на телеканале "Украина" Ivan NAVI. До записи песни "Ангели все знають" артисты не были знакомы.
Как признался Ivan NAVI, о дуэте с Тина Кароль он мечтал с прошлого года. Певица тоже в восторге от нового знакомства.
В одном из своих интервью артистка рассказал, что именно за такого парня хочется выйти замуж.
К слову, скоро Тина Кароль и Ivan NAVI порадуют поклонников совместным выступлением. Артисты созвонились в live формате в Instagram, анонсировали секретное выступление на одном из концертов, а также договорились о встрече во Львове.
А вообще я скоро буду во Львове, очень мечтаю увидеть тебя, – сказала Тина.
На что Ivan NAVI предложил ей провести экскурсию, а Кароль заинтриговала всех кокетливым ответом, что пойдет с ним за ручку по городу.
Напомним, новый альбом уже оценили не только украинские слушатели. Некоторое время альбом "Молода кров" занимал первое место в Itunes Россия в жанре Pop.
Тина Кароль x Ivan NAVI – Ангели Все Знають
Другие новости о звездах: