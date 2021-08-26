Тина Кароль призналась, за какого парня хочется выйти замуж

Тина Кароль продолжает рассказывать об исполнителях, с которыми записала совместные треки для проекта "Молода кров"

Тина Кароль рассказала о дуэте с Ivan NAVI / Фото: facebook.com/tina.karol

На прошлой неделе Тина Кароль презентовала альбом дуэтов под названием "Молода кров". В рамках проекта певица записала совместный трек с певцом и судьей шоу "Співають всі" на телеканале "Украина" Ivan NAVI. До записи песни "Ангели все знають" артисты не были знакомы.

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Как признался Ivan NAVI, о дуэте с Тина Кароль он мечтал с прошлого года. Певица тоже в восторге от нового знакомства.

В одном из своих интервью артистка рассказал, что именно за такого парня хочется выйти замуж.

Тина Кароль и Ivan NAVI записали совместный трек / Фото: пресс-служба

К слову, скоро Тина Кароль и Ivan NAVI порадуют поклонников совместным выступлением. Артисты созвонились в live формате в Instagram, анонсировали секретное выступление на одном из концертов, а также договорились о встрече во Львове.

А вообще я скоро буду во Львове, очень мечтаю увидеть тебя, – сказала Тина.

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На что Ivan NAVI предложил ей провести экскурсию, а Кароль заинтриговала всех кокетливым ответом, что пойдет с ним за ручку по городу.

Напомним, новый альбом уже оценили не только украинские слушатели. Некоторое время альбом "Молода кров" занимал первое место в Itunes Россия в жанре Pop.

Тина Кароль x Ivan NAVI – Ангели Все Знають

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